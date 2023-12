Robert Lewandowski stanowczo zareagował. Mówi o tym cały świat [FOTO]

Sportowy świat znów zaskakuje! Mało kto spodziewał się takich scen podczas meczu FC Barcelona - Atletico Madryt. Chłopiec postanowił wbiec na murawę, ponieważ interesowała go możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Robertem Lewandowskim. Impreza sportowa musiała zostać zatrzymana na kilkadziesiąt sekund, a piłkarz zareagował w zdecydowany sposób.

Lewandowski zaopiekował się młodym kibicem

Trybuny w Barcelonie ożywiły się z nietypowego powodu. Na boisko wbiegł jeden z kibiców, a wszystko dlatego, że polował na selfie ze swoim idolem. Robert Lewandowski zareagował w niezwykłe opanowany sposób.

Fot. Joan Monfort/Associated Press/East News

Chłopak w koszulce z numerem 9 i zdobiącym ją nazwiskiem „Lewandowski”, szybko podbiegł do polskiego sportowca. Mimo tego, że gra została natychmiast przerwana, Robert wykazał się spokojem i można powiedzieć, że zainterweniował, gdy dbający o bezpieczeństwo stewardzi już mieli stanowczo działać.

Lewandowski zatrzymał wspomnianych stewardów gestem ręki, a potem był dość opiekuńczy dla młodego kibica i nawet pozwolił mu na zrobienie wspólnego zdjęcia. Później chłopiec został wyprowadzony w asyście stewardów.

Był to oczywiście ładny gest ze strony polskiego sportowca, który jest godny podziwu. Mimo tego warto zastanowić się nad tym, czy w przyszłości może to być swego rodzaju zachętą dla innych fanów, którzy będą mieli podobne pomysły? Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, trzeba przyznać, iż Robert Lewandowski zachował klasę.

Źródło: Antyradio/Sports Brief

