Influencerka plus-size domaga się poszerzenia samolotów. „To dyskryminacja”

Big Curvy Olivia to influencerka typu plus-size, czyli jej ciało charakteryzuje się większymi rozmiarami. Niestety, ale dziewczyna ma problemy z przechodzeniem między siedzeniami w samolotach, a to sprawia, że czuje się dyskryminowana.

Trudnych tematów nie powinno się unikać, dlatego regularnie przypominamy o tym, że influencerki typu plus-size coraz częściej narzekają na problemy w codziennym życiu. Kto ponosi winę za taki stan rzeczy? Jak można pomóc osobom o większych rozmiarach? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, ale bezczynność to prawdopodobnie najgorsze rozwiązanie.

Potrzebne są zmiany na świecie? Należy szanować różnorodność ciała

To wrażliwy temat i powinno się do tego podchodzić z przemyślanymi rozwiązaniami. Być może warto zainteresować się także sugestiami niektórych influencerek plus-size. Doskonałym przykładem jest Jaelynn Chaney, która zajmuje się m.in. tematyką podróżniczą oraz lifestylową, ale w związku z tym, że jest osobą plus-size, często ma dodatkowe problemy.

Wcześniej pisaliśmy już o tym, że Jaelynn Chaney prosi o mocne krzesła w hotelach, które przy okazji zostaną pozbawione podłokietników. Ponadto dziewczyna zaznaczała, że łóżka również powinny być mocniejsze, a do tego muszą się charakteryzować wyższym maksymalnym obciążeniem. Przedstawiona lista zmian, jakie hotele z całego świata powinny u siebie wprowadzić, w gruncie rzeczy jest dość długa, lecz nie powinno się jej ignorować. Ta influencerka typu plus-size powiedziała wprost: „Zasługujemy na środowisko, które szanuje nasze potrzeby, a także różnorodność ciała”.

Linie lotnicze muszą pomóc osobom plus-size?

Wstęp mamy już za sobą, więc najwyższy czas przejść do kolejnego problemu influencerek plus-size. Jakiś czas temu w sieci było głośno o tym, że Big Curvy Olivia nawet nie była w stanie przejść pomiędzy siedzeniami w samolocie. Dziewczyna wywołała tym sporo emocji i zwróciła uwagę na problem dyskryminacji. Jej filmik zawierał dodatkowy tekst, w którym zaznaczyła, że mamy 2023 rok, a samoloty nadal nie otrzymały specjalnie poszerzonych korytarzy.

Czy waszym zdaniem samoloty powinny np. zwiększyć ceny biletów i przyjmować mniej pasażerów, żeby za sprawą niższej liczby siedzeń uzyskać szersze korytarze? To tylko jedna z możliwych opcji. Jakie działania mogą poprawić sytuację podróżujących osób typu plus size? Zarówno linie lotnicze, jak i hotele z całego świata mają tu twardy orzech do zgryzienia.

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o dziewczynie, która cierpiała na otyłość olbrzymią, ale schudła 243 kg. Pisaliśmy także o promowaniu ciałopozytywności.

Źródło: Antyradio/TikTok

