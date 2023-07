Seksowna modelka podbija internet. Tak naprawdę nie istnieje

Żyjemy w świecie pełnym influencerów. Tego typu dobrze rozpoznawalne osoby mogą się wybić choćby za pośrednictwem vlogów, Instagrama, Facebooka, TikToka itd. Najważniejsze jest to, że udało im się zebrać sporą grupę wiernych fanów.

Wpływowi influencerzy mogą być osobami z różnych części świata, ale co w sytuacji, gdy taki ktoś… nie jest prawdziwą osobą?

Świetnym przykładem jest Milla Sofia. Fani prawdopodobnie podziwiają zdjęcia pięknej modelki i zachwycają się zarówno jej wyglądem, jak i ładnymi miejscami, które odwiedza. Jedyny problem może być taki, że kobieta nie jest prawdziwa, a jej istnienie to efekt pracy algorytmów sztucznej inteligencji.

Milla Sofia to sztucznie wygenerowana influencerka, która cieszy się sporym powodzeniem wśród internautów. Zmyślona historyjka na jej temat mówi m.in. o tym, iż dziewczyna ma 19 lat oraz pochodzi z Finlandii. Jeśli się dokładnie wczytamy, bez problemu znajdziemy wzmiankę o fakcie, że Milę stworzyła sztuczna inteligencja.

Na TikToku dziewczynie udało się zebrać niemal 100 tys. obserwujących, którzy chętnie oglądają jej wycieczki po Grecji i innych miejscach. O czym to świadczy? Zapewne o kilku rzeczach. Pewnie nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że ogląda wirtualną osobę. Z drugiej strony, bez wątpienia sporo osób musi o tym wiedzieć, tylko co w związku z tym? Jeśli obrazki są na bardzo wysokim poziomie wykonania i ciężko je odróżnić od fikcji… to chętnym do ich oglądania zwyczajnie to nie przeszkadza.

Mila Sofia jest niezwykłym zjawiskiem?

Dziś możemy się rozwodzić nad dziwacznym trendem, lecz kto wie, może jutro będzie to normą? Bycie influencerem często wiąże się z pokaźnymi zarobkami, ale nie każdy ma do tego predyspozycje. Teraz okazuje się, że część z takich internetowych gwiazd nawet nie musi być prawdziwa!

Czy zawód modelki jest zagrożony? Trudno ocenić z całą pewnością, lecz można zaryzykować stwierdzenie, iż jakaś część branży będzie opanowana przez wirtualne modelki prosto z zaawansowanych narzędzi AI. Po co tracić czas na sesję zdjęciową? Wystarczy wygenerować obrazek ze sztuczną modelką.