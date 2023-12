Jest gwiazdą internetu, ale w pokoju ma śmieci i karaluchy

PowEnvy to ksywa młodego chłopaka, który zajmuje się streamowaniem gry Roblox. Wiele osób prawdopodobnie nie zwróciłoby na to uwagi, lecz internet został rozgrzany do czerwoności, gdy tylko PowEnvy zaczął pokazywać ludziom swój pokój.

W dzisiejszych czasach wiele osób żyje np. z grania w gry oraz pokazywania tej czynności innym. Streamowanie stało się czymś zupełnie normalnym, a ludzie mogą dosłownie zarabiać w taki sposób na życie. Niestety czasem dochodzi do sytuacji, w której internetowy celebryta zapomina o tym, by dbać o otaczające go środowisko, a efekty mogą być zwyczajnie przerażające.

Zanim przejdziemy dalej, przypominamy o tym, że pewna influencerka plus-size apelowała o poszerzenie korytarzy w hotelach, natomiast Popek uważa, iż jest „polskim Rammsteinem”.

PowEnvy demonstruje składowisko śmieci, w którym żyje

W pewnym momencie internetowy celebryta zaczął pokazywać ludziom miejsce, w którym żyje oraz regularnie gra w Robloxa. Być może niektórych to rozbawi, lecz inni z pewnością będą przerażeni, ponieważ tak zaśmiecony pokój, w którym znajduje się mnóstwo karaluchów, to już całkiem poważna sprawa. PowEnvy nigdy się tego nie wstydził i chętnie pokazywał to śmietnisko, natomiast nagrania zbierały miliony wyświetleń na TikToku! Poniższy materiał wideo zgromadził prawie 5 mln wyświetleń, a PowEnvy tłumaczy, że rano obudził go karaluch.

W pewnym momencie chłopak się zwyczajnie poddał i poinformował, że zacznie płacić profesjonalnym sprzątaczkom za ogarnięcie tego miejsca. Na jednym z nagrań wspomniał, że miał wyrzuty sumienia, więc wręczył im dodatkowe 100 dolarów.

PowEnvy zwrócił uwagę na fakt, iż wiele osób jest zafascynowanych warunkami jego życia, w związku z czym zaczął regularnie pokazywać próby sprzątania pokoju, a jeden z filmików zebrał aż 35 mln wyświetleń. Do bardziej szokujących nagrań można zaliczyć to, na którym postanowił liczyć martwe karaluchy w mieszkaniu.

Podsumowując, czasem influencerzy borykają się z różnymi problemami, a PowEnvy jest przykładem streamera, który potrafi przyciągać uwagę swoich fanów i przy okazji na tym zarabiać, lecz niestety ma problemy z utrzymywaniem porządku.

Źródło: Antyradio/TikTok

