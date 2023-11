Krzysztof Stanowski zdradził tajemnicę. Potężny projekt będzie rewolucją?

Kanał Zero, co to właściwie będzie? Zacznijmy od tego, że Stanowski zdecydowanie podkreślił, iż lubi grać w duże gry dla dużych mężczyzn:

Na początek muszę wspomnieć, że wiele osób mówiło mi: ej po prostu załóż kanał pod nazwą Krzysztof Stanowski i wrzucaj sobie swoje materiały. I byłoby to bardzo wygodne, to znaczy praktycznie bezkosztowe, byłby operator, może ktoś jeszcze, ale tak naprawdę minimalne koszty stałe. Ale chciałem zagrać w większą grę… po prostu lubię grać w duże gry dla dużych mężczyzn, a nie iść na łatwiznę. I z tego względu właśnie powstał Kanał Zero.

„Kanał Zero kojarzy się ze mną… no jestem zerem”

Krzysztof Stanowski zażartował, że Kanał Zero kojarzy się z nim, bo jest zerem… ale już po chwili przeszedł do rzeczowych wyjaśnień. Zaznaczył, iż Kanał Zero ma być miejscem, które scala osobowości, autorytety, poważne osoby z różnych dziedzin życia.

To nie będzie kanał, na którym pojawią się cztery filmy tygodniowo. Zamiast tego, Stanowski dzieli się wizją na coś naprawdę wielkiego, ponieważ mają to być raczej cztery filmy dziennie.

Jeśli coś jest zerem, to tak naprawdę to jest taki nasz wewnętrzny znak jakości.

Będzie pasmo poranne i pasmo wieczorne. Mają być rozmowy bardzo jakościowe i interesujące. „Będziemy działać w gronie osób uznanych w swoich dziedzinach, osób które mają wiarygodność, mają nazwiska i rozpoznawalność”.

Oglądaj

Można odnieść wrażenie, że będzie to wielka konkurencja dla stacji telewizyjnych i potencjalnie nawet różnego rodzaju cenionych programów. Znajdzie się miejsce na Naukowe Zero, Biznesowe Zero, Finansowe Zero, Celebryckie Zero, Filmowe Zero, Medyczne Zero, Prawnicze Zero. Brzmi to tak, jakby Krzysztof Stanowski chciał stworzyć prawdziwego molocha.

Chcemy trzymać rękę na pulsie.

Stanowski zaznaczył, że pragnie żyć tym, czym żyje Polska, a jego ludzie nie będą się obawiać wyjazdu w teren oraz zadawania trudnych pytań. Później dodał: „Chcemy dostarczać treści, które nie są chłamem”.

Na koniec przypominamy, że niedawno pisaliśmy o Młodzieżowym Słowie Roku, a także informowaliśmy o zamieszkach na koncercie oraz pijanym księdzu na pogrzebie noworodka.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!