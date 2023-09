Przez 16 lat jej twarz szpeciła „pamiątka” po byłym. Teraz los się do niej uśmiechnął

Od kilkunastu lat jej twarz zdobią niechciane tatuaże. Teraz los się do niej uśmiechnął i dostała szansę od popularnego tiktokera.

To, co spotkało tę kobietę, brzmi jak prawdziwy koszmar. Taylor White jako 21-latka spotykała się z niezwykle toksycznym chłopakiem. Mężczyzna miał nie tylko znęcać się nad nią psychicznie i fizycznie, ale też wykorzystywać ją seksualnie. Gdy ta kończyła swoje 21 urodziny, chłopak wykazał się wobec niej niezwykłym okrucieństwem. Upił ją i zwabił do hotelu, a następnie oszpecił jej twarz, wykonując na niej serię wulgarnych tatuaży.

Kobieta obudziła się cała obolała, a gdy spojrzała w lustro, dosłownie nie poznała siebie. Taylor White przez ponad 16 lat żyła z malunkami na twarzy wykonanymi przez byłego chłopaka. Codziennie rano nakładała grubą warstwę makijażu, by zakryć pamiątki po toksycznej relacji. Niestety nie zawsze efekt był zadowalający. Pewnego razu jej szef zauważył, jak ta próbuje makijażem ukryć tatuaże. Doradził jej, aby zakryła wulgarne malunki ciemnym tuszem, miało to, choć w małym stopniu przywrócić jej normalne życie.

Oszpecona kobieta dostaje szansę od tiktokera

Przez kilkanaście lat kobieta uciekała się do różnych pomysłów. Jednak dopiero teraz dostała szansę na pozbycie się niechcianych tatuaży. Z pomocą przyszedł znany tiktoker, którego poruszyła historia Taylor White. Wszystko dzięki transmisji na żywo, jaką zrobiła Taylor na swoim kanale. Filmik obejrzał Karridy Askenasy, znany twórca internetowy. Mężczyzna po obejrzeniu transmisji miał zadzwonić do kobiety i obiecać, że pomoże jej pozbyć się szpecących tatuaży z twarzy. Zajął się organizacją odpowiedniej kliniki i zaznaczył, że kwestie finansowe bierze na siebie. Jak się później okazało z podobną ofertą wyszła Carmen Vander Heiden Brodie, dyrektorka jeden z klinik, która zaoferowała zrobienie zabiegów na koszt kliniki.

Niestety mimo dobrego serca tiktokera i dyrektorki kliniki, Taylor będzie musiała uzbroić się w cierpliwość, bowiem seria zabiegów będzie wymagać czasu i może potrwać nawet 2 lata. Już teraz kobieta wyraziła ogromną wdzięczność za szansę, jaką dostała. Podczas pierwszego zabiegu nie mogła powstrzymać łez szczęścia.

To nie tylko zabieg kosmetyczny. On odmieni moje życie, a także życie moich bliskich. - cieszyła się Taylor.

Mimo zmagań z okropnymi malunkami na twarzy kobieta nie poddawała się. Wiele lat temu zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Jednak ani tatuaże, ani walka z chorobą nie przeszkodziły jej w drodze do marzeń. Taylor skończyła studia i została psychologiem. Spełniła marzenie o pomocy osobom z myślami samobójczymi. W wolnych chwilach dzieli się swoją historią w internecie oraz opowiada o walce z chorobą.

Zapowiedziała też, że po usunięciu tatuaży chce pracować w opiece psychiatrycznej, aby jeszcze więcej móc pomagać ludziom.

