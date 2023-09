Black Alien kontynuuje metamorfozę. Amputował już palce i uszy

Pozbył się swoich uszu, odciął fragment nosa, a do tego jeszcze zdecydował się na operację usunięcia palców u dłoni. O co chodzi? Co się stało? Właściwie to nic się nie stało… w pewnym sensie Anthony Loffredo ma takie hobby. Mężczyzna stopniowo zmienia swój wygląd, bo tego pragnie.

Ludzie potrafią wyróżniać się niezwykłymi umiejętnościami, przynoszącymi im najprawdziwszą sławę. Doskonałym przykładem jest Kimberly Winter, która postanowiła spełniać swe marzenia, dlatego rozpoczęła poważny trening, a potem wydobyła z siebie beknięcie na poziomie 107,3 decybeli, dzięki czemu pobiła światowy rekord Guinnessa. Oczywiście zdarzają się i takie przypadki, że wspomniana sława jest tylko efektem nietypowych zachcianek, do jakich można zaliczyć np. wydanie fortuny w celu przemiany w człowieka-psa. Toco chciał się upodobnić do czworonoga, więc to zrobił! Z kolei Anthony Loffredo chciał wyglądać jak kosmita… więc zwyczajnie tego dokonał.

W jednym z wywiadów możemy usłyszeć, że wszystko zaczęło się gdy Anthony Loffredo miał 27 lat, a nietypowy projekt pomaga mu zrozumieć życie. Ekstremalne modyfikacje ciała nie są czymś, co Loffredo osiągnął z dnia na dzień, bo jak tłumaczy, to wymagało czasu i każdego roku nanosił kolejne zmiany na swe ciało. Ponadto zabiegi czasem wymagały wizyt w różnych krajach.

Pod skórą Anthony Loffredo ma wiele implantów, dzięki czemu uzyskał nietypowe kształty widoczne m.in. na jego głowie i rękach. Zdeformował swoje usta (usunął górną wargę), a do tego rozciął język na dwie części oraz zmienił jego kolor na zielony. Nie ukrywa, że później musiał uczyć się procesu mówienia od nowa.

Oglądaj

Loffredo, znany także jako Black Alien, uciął swoje uszy oraz fragment nosa, a do tego operacyjnie pozbawił się paru palców. Wielokrotnie zmieniał kolor gałek ocznych, spiłował zęby w celu uzyskania innego kształtu, a nawet je farbował. Prawie cała jego skóra została pokryta tatuażami. Co ciekawe, spora część jego modyfikacji ciała jest tak ekstremalna, że w wielu krajach Europy oraz Ameryki Północnej nie można tego robić… to zwyczajnie nielegalne.

Black Alien czuje się świetnie!

Tyle tego zrobił, ale jak się teraz czuje? Black Alien zdecydowanie podkreśla, iż ma się bardzo dobrze, cieszy się dobrym samopoczuciem, a do tego... w końcu jest sobą. Anthony Loffredo stwierdza, że urodził się w ciele, które nie było jego, więc potrzebował nanieść zmiany. Jego zdaniem to trochę tak, jak inni ludzie miewają w przypadku zmiany płci.

Black Alien doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jego wygląd czasem wzbudza kontrowersje. Sam podaje przykłady oraz mówi, iż czasem ma problemy z jedzeniem w jakiejś restauracji i jest wytykany palcami. Jego zdaniem na tym świecie są osoby o otwartych umysłach, ale są i ludzie o zamkniętych umysłach, czego nie da się zmienić, bo zawsze tak będzie. Przed Loffredo jeszcze długa droga, gdyż nie udało mu się przejść nawet połowy modyfikacji ciała, na których mu zależy. Kiedyś w sieci krążyły pogłoski o jego rzekomej chęci amputacji nóg, lecz trudno powiedzieć, czy faktycznie się na to zdecyduje.

Niedawno dziennikarz z brytyjskiego Channel 4 spotkał się z Black Alienem i ponownie ustalono, że zdaniem Loffredo dotychczasowe modyfikacje są tylko na poziomie 46%, ponieważ będzie trzeba ich nanieść więcej dla uzyskania pełnej satysfakcji. Słynny Black Alien dba o swoją formę fizyczną i regularnie chodzi na siłownię.

Oglądaj

Black Alien pozostaje w bardzo dobrych relacjach ze swoją matką, która akceptuje jego wygląd. Niestety ojciec zmarł na raka. Niektórzy mogą się zastanawiać, czy Anthony Loffredo planuje mieć dzieci, więc warto dodać, iż mężczyzna podkreśla, że nie jest tym zainteresowany. Ogólnie żyje mu się dobrze i aktualnie nie ma żadnych zmartwień. Mimo niezwykłego wyglądu, w gruncie rzeczy Loffredo jest całkiem sympatyczną osobą, z którą można porozmawiać na wiele ciekawych tematów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!