W końcu wyjaśniono tajemnicę Trójkąta Bermudzkiego. Chodzi o... skały

Temat jest szeroki i głęboki, bo w końcu to Trójkąt Bermudzki! Istnieją liczne, naprawdę barwne teorie o tym miejscu, lecz wśród nich są i te bardziej zwyczajnie wyjaśnienia.

Po niemal stu latach znaleziono statek widmo, ale czy wypłynął z Trójkąta Bermudzkiego? Mniej więcej o takich ciekawostkach pisaliśmy na naszej stronie. To nie koniec, bo temat Trójkąta Bermudzkiego jest wyjątkowo obfity w niestworzone historie.

W związku z tym pisaliśmy również o takim pomyśle, iż na dnie mogą znajdować się dwie kryształowe piramidy o niezwykłych właściwościach. Niektórzy są nawet zwolennikami takiego podejścia, że na tajemniczym obszarze nadzwyczaj często odnotowywane są wizyty UFO, czego nie powinno się ignorować.

Krótko mówiąc, ludzie kochają Trójkąt Bermudzki i bardzo chętnie puszczają wodze fantazji, gdy trzeba szukać wyjaśnień dla tajemniczych właściwości tego miejsca. A co byście powiedzieli na coś bardziej… normalnego? Otóż Nick Hutchings już lata temu zaproponował ciekawe rozwiązanie całej sprawy.

Co się w końcu dzieje z tym Trójkątem Bermudzkim?

Trójkąt Bermudzki to nazwa obszaru Atlantyku w rejonie Bermudów. Mówi się o tym, że w miejscu zaginęło wiele statków oraz samolotów. Dlaczego tak się dzieje? Mamy wypowiedź Nicka Hutchingsa, eksperta od skał i minerałów, który przedstawia zaskakująco „nudną” teorię. Mężczyzna twierdzi, że w zasadzie ten obszar jest górą morską, ponieważ jest tam podwodny wulkan.

Następnie Hutchings tłumaczy, że 30 milionów lat temu sytuacja wyglądała tak, iż wspomniany wulkan dosłownie wystawał nad poziomem morza, lecz dziś jest inaczej, gdyż uległ erozji. Kluczowe ma być jednak to, że przez to region zawiera duże ilości magnetytu, który wykazuje silne właściwości magnetyczne. To z kolei może powodować, iż kompasy zaczynają wariować i np. załoga statku ulega dezorientacji, a potem się gdzieś gubi lub rozbija. W przypadku samolotów, problem z działaniem systemów nawigacyjnych również mógł się kończyć tragedią.

Jedni powiedzą, że to bardzo dobre podejście, z kolei inni nie poczują się usatysfakcjonowani. Być może właśnie na tym polega piękno tajemniczego Trójkąta Bermudzkiego, który od wielu lat intryguje ludzi z całego świata? Każdy może szukać takich odpowiedzi, jakie mu pasują.

