To nie kadr z horroru, to park dla dzieci. Shrek „jak wściekły psychol” [WIDEO]

The Den and the Glen w Aberdeen w Szkocji to otwarty od 1984 roku park dla dzieci, w którym można podziwiać figury znanych postaci z bajek. Choć słowo „podziwiać” w tym przypadku chyba nie jest właściwe. Park od lat nazywany jest „Szkockim Disneylandem” i słynie z widoku dość oryginalnych rzeźb. Niegdyś park był ulubionym miejscem, gdzie najmłodsi chętnie spędzali czas, dzisiaj słynie ze zdeformowanych figur. Teraz ponownie jest o nim głośno ze względu na oburzenie, jakie wynikło z wielu stojących tam postaci z bajek. Rodzice dzieci są oburzeni, bo pociechy na widok Shreka zaczynają płakać. A przecież to taki sympatyczny ogr. :)

„Szkocki Disneyland jest przerażający” grzmią turyści, którzy wskazują najbardziej zdeformowane figury. Wśród nich znalazł się Shrek wraz ze słynnym osłem i kotem. Dalej, jak z nocnych koszmarów wygląda Świnka Peppa. Nie brakuje też listonosza Pata, strażaka Sama czy Żółwi Ninja. Są też Teletubisie i Kopciuszek. Osoby mieszkające w pobliżu parku doskonale wiedzą, co mogą tam zastać, gorzej jest z turystami, którzy odwiedzają słynne miejsce w towarzystwie dzieci.

Dzieci uciekają z płaczem

Zamiast uroczych postaci z bajek, zastają prawdziwe koszmarki. Jeden z internautów uznał, że Shrek w parku wygląda jak „wściekły psychol”. Komentarzy w sieci na temat The Den and the Glen jest mnóstwo. Jedni twierdzą, że to kultowe miejsce trzeba zobaczyć na własne oczy:

Szkocja w Disneylandzie. Naprawdę dobrze się bawiłem z dziećmi.

Zignorujcie wszystkie negatywne komentarze. Małe dzieci tego nie zauważą i będą się świetnie bawić.

Inni natomiast byli oburzeni i odradzają wycieczek w to miejsce, zwłaszcza z dziećmi. Jedno jest pewne. Miejsce już dawno temu zyskało olbrzymią sławę, która trwa do dzisiaj.

Tutaj nic nie wygląda, tak jak powinno. Dzieci płakały. - mówili turyści w rozmowie z Daily Star.

Za dzieciaka uwielbiałem to miejsce. Niestety to było kiedyś, teraz sporo jest tutaj do zrobienia. Figury mają ponad 30 lat i się wręcz przerażające. - mówił jeden z mieszkańców Aberdeen w rozmowie z Daily Star.

Chcielibyście się tam wybrać?

