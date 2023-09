Polska Agencja Prasowa informuje, że w Barcelonie narasta zjawisko przestępczości, której źródłem są tzw. menas. Jest to określenie dla młodocianych imigrantów bez opieki rodzicielskiej, w przeważającej mierze pochodzących z Maroka.

Czasem sytuacja wygląda na dramatyczną, bo młodociani przestępcy są już na tyle zuchwali, że zaatakują niemal każdego i zrobią to nawet w biały dzień. To nie koniec! Jeśli ktoś się skutecznie obroni i w ten sposób im podpadnie, wtedy istnieje ryzyko odwetu ze strony menas. Media donosiły m.in. o przypadku, gdy w jednej z restauracji, menas chcieli odebrać dwóm turystkom ich torebki, lecz dzięki pomocy innych ludzi, udało się je obronić i zapobiec kradzieży. Finał był taki, że przestępcy wrócili z dodatkowymi pomocnikami i dzięki zwiększonej liczebności, mogli się zemścić – miała miejsce bójka, w której użyto noża, a jeden turysta trafił do szpitala.

Młodzi przestępcy napadają na ludzi

To się dzieje nawet w środku dnia, a złodzieje bywają naprawdę zuchwali. Chwilami wygląda to tak, jakby menas nie bali się władz i to oni rządzili ulicami. Za przykład mogą posłużyć nagrania, które od jakiegoś czasu krążą po sieci i ukazują to zjawisko.

Jak donosił m.in. hiszpański La Razon, według straży miejskiej z Barcelony, aż 80 proc. przestępstw ma być popełnianych przez menas, a młodociani bandyci uaktywniają się ze zdwojoną siłą np. w trakcie festynów. Tolerowanie tego typu zjawisk może sprawić, że turystyczne miasto będzie coraz bardziej niebezpieczne.

