Na górę Fuji można zamówić pizzę? Zdjęcie hitem sieci

A gdyby tak wspiąć się na szczyt góry i zamówić sobie pizzę? Brzmi jak marzenie. Zjeść ulubione jedzenie w towarzystwie widoków, które zapierają dech w piersiach. Media już jakiś czas temu obiegły zdjęcia dostawcy pizzy, który wspina się po górskim szlaku z charakterystycznym plecakiem i nazwą firmy Domino’s Pizza. Mowa o górze Fuji, czyli jednego z najbardziej znanych miejsc w Japonii.

Mężczyzna zakasał rękawy i w jakieś sześć godzin dostarczył pizzę na szczyt słynnej góry. Tam miał na niego czekać głodny klient, który odebrał zamówione jedzenie i podziękował dostawcy. Choć brzmi to jak żart, według wielu internautów żartem nie jest. Po sieci krążą zdjęcia, na których widać, jak japoński dostawca jedzenia niesie przez szlak plecak z charakterystycznym logo słynnej sieciówki. Czy to faktycznie dostawca pizzy?

Dostawca pizzy na szczycie góry Fuji. Kim jest w rzeczywistości?

Choć na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje na to, żeby był to ktoś inny niż dostawca jedzenia. No może jedynie miejsce dostawy wydaje się być nieco dziwne. W kwestii autentyczności zdarzenia zdania są podzielone. Wielu Japończyków twierdzi, że spotkanie dostawcy jedzenia w dość nietypowych miejscach jest powszechne. Nie widzą więc niczego dziwnego w zdjęciach, na którym widać, jak pracownik firmy Domino’s Pizza maszeruje na szczyt góry z zamówieniem.

Inni natomiast uważają, że to żart, za który ma odpowiadać Umanami Futoshi. Jak podają zagraniczne media, mężczyzna wcale nie pracuje jako dostawca jedzenia. Na co dzień jest pracownikiem biurowym, a górskie wędrówki są jego pasją, którą realizuje w wolnych chwilach. Z racji na jego duże poczucie humoru, postanowił zażartować ze słynnych sieciówek i na wypady w góry ubiera stój dostawcy jedzenia. Co zatem można znaleźć w jego plecaku? Na pewno nie pizzę, a jedynie potrzebny do wspinaczki sprzęt.

Futoshi na szlaku pojawiał się już w ubraniach Uber Eats, japońskiej firmy kurierskiej Demae-Can czy słynnej w Japonii sieci Pizza-La.

