W Bałtyku też pływają rekiny! Ich nazwy bardziej wywołują śmiech niż strach

W Bałtyku też można spotkać rekiny! Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale w morzu do którego jest nam najbliżej pływa kilkanaście gatunków rekinów. Czy są niebezpieczne?

Każdego roku w porze wakacji wraca temat rekinów. W tym roku wyjątkowo mocno, a wszystko to za sprawą tragedii, jaka miała miejsce w Hurghadzie w Egipcie. To tam podczas kąpieli w morzu, Rosjanin został żywcem zjedzony przez rekina. Informacja obiegła cały świat, co sprawiło, że znów zaczęto zastanawiać się nad tym kiedy i w jakich okolicznościach rekiny atakują.

Rekiny większości osób kojarzą się z filmami, tropikami i egzotycznymi wakacjami. Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale rekiny występują też w Morzu Bałtyckim, a nazwy niektórych z nich z pewnością Was rozbawią!

Rekiny występują też w Bałtyku

Wiedzieliście, że rekiny występują także w Bałtyku? Jeśli nie, to jeszcze bardziej Was zaskoczymy. W Bałtyku występuje aż kilkanaście gatunków rekinów! Koleń pospolity i rekinek plamisty to dwie odmiany, których jest dość sporo.

Gdzie w Bałtyku można spotkać rekiny? Najczęściej w zachodniej części morza, nieopodal południowego brzegu Norwegii.

W Bałtyku mamy też żarłacza błękitnego. Spotkać można go w tropikach, ale lepiej czuje się w chłodniejszych wodach, stąd jego obecność w Bałtyku. Dalej lamna śledziowa, która występuje na terenie całego morza.

A jakie rekiny są wyjątkowe i najrzadziej w Morzu Bałtyckim spotykane?

Głowomłot pospolity, w Bałtyku pojawia się bardzo rzadko i jeśli już to niedaleko granicy z Morzem Północnym. Również na granicy z Morzem Północnym pływa piłogon.

Na co dzień w okolicach wybrzeża norweskiego oraz szwedzkiego można spotkać rybę, której budowa to połączenie rekina i płaszczki. Jej nazwa dość ciekawa – raszpla zwyczajna.

Czy rekiny w Morzu Bałtyckim są niebezpieczne?

Rekin zawsze budzi strach. Głównie przez filmy, gdzie często kreowany jest na morderczą bestię. Jeśli chodzi o rekiny występujące w Bałtyku, według wielu źródeł nie stanowią zagrożenia dla człowieka. Mimo tego nadal trzeba mieć na uwadze, że rekin do dzikie zwierzę i nawet jeśli jest łagodny, to w stanie zagrożenia może atakować. Jeśli dojdzie do spotkania, najlepiej spokojnie oddalić się w bezpieczne miejsce.

Warto podkreślić, że spora część rekinów jest zagrożona wyginięciem i to głównie z powodu działalności człowieka. Do takiego stanu przyczyniły się polowania, głównie te rekreacyjne czy połowy w celach kulinarnych.

Po więcej informacji zachęcamy was do odwiedzenia naszego Facebooka oraz Instagrama