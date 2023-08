Skończył 111 lat i zdradził przepis na długowieczność. 3 proste rady

Tripolino Giannini skończył 111 lat, co daje mu tytuł najstarszego Włocha. Jaki jest sekret długowieczności? Wcale nie taki skomplikowany.

Naukowcy od lat głowią się i robią wszystko, aby opracować sekret długowieczności. Są jednak osoby, którzy bez naukowych odkryć żyją ponad 100 lat. Jedną z takich osób jest Włoch Tripolino Giannini, który 20 sierpnia skończył 111 lat, co sprawiło, że stał się najstarszym człowiekiem we Włoszech.

Mężczyzna, choć skończył 111 lat, to wciąż wie, co to dobra zabawa. Urodzinowa impreza była huczna i odbyła sięw gronie znajomych. Solenizant otrzymał życzenia od lokalnej społeczności. Nie zabrakło orkiestry i przedstawicieli lokalnych władz.

Tripolino Giannini, najdłużej żyjący mężczyzna we Włoszech, skończył dziś 111 lat.Rano wiceburmistrz Antonio Giuseppe oraz miejski radny Mauro Niccolini wstąpili do niego z wizytą, żeby życzyć mu wszystkiego najlepszego od administracji i mieszkańców. – podano na stronie internetowej miasteczka.

Oglądaj

Włoch skończył 111 lat. Jaki jest sekret jego długowieczności?

Jaki jest sekret długowieczności Włocha? Z pewnością pozytywne podejście do życia, ale nie tylko. Zapytany o to, jak udało mu się doczekać 111 urodzin, odpowiedział, że wyznaje 3 zasady, które według niego przyczyniły się do tak dobrego samopoczucia.

Giannini mówi jasno: żadnych papierosów, zero stresu i tylko lekkie posiłki z kieliszkiem wina.

Prawdopodobnie również te zasady pozwoliły mu na pokonanie wielu chorób, dodatkowo zawsze regularnie uprawiał sport. W 1929 roku zajął czwarte miejsce, startując w pierwszym biegu w swojej miejscowości.

Po służbie wojskowej, w lekkiej piechocie zmechanizowanej, prowadził sklep z warzywami w Cecine.

