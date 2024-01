WOŚP idzie na rekord! Podczas 32. Finału zebrano olbrzymią kwotę

Finał WOŚP za nami. 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył się z ogromną sumą na koncie, a to nie koniec, bo licytacje wciąż trwają. Ile udało się zebrać do tej pory? Z WOŚP gra również Antyradio.

Za nami 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Polacy pokazali siłę i jedność. Na ulicach miast w całej Polsce spotkać można było mnóstwo wolontariuszy. Niektórzy wspierani byli przez czworonożnych przyjaciół. Nie zabrakło też wielu atrakcji i ciekawych propozycji, a wszystko to w bardzo szczytnym celu. Tegoroczny Finał upłynął pod hasłem „Płuca po pandemii”. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup sprzętu „do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych".

WOŚP pobije zeszłoroczny rekord?

Jak co roku Polacy pokazali, że potrafią się zjednoczyć, a jeśli chodzi o pomaganie, to są bardzo hojni. W niedzielę 28 stycznia przed północą ogłoszono, że podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano 175 426 813 złotych. To o ponad 20 milionów więcej niż podczas zamknięcia zeszłorocznego Finału. Pamiętajmy jednak, że podana kwota nie jest kwotą ostateczną a zadeklarowaną – liczenie pieniędzy wciąż trwa.

Wielkie dzięki, że byliście razem z nami. Od 32 lat robimy coś niebywałego, nieprawdopodobnego. Graliśmy w całej Polsce, na całym świecie, gdzie panują przyjaźń, miłość, muzyka. Żegnamy się z Wami, kochani Polacy. Jesteście wspaniali. I oby to trwało do końca świata i o jeden dzień dłużej – macie siłę?! To wszystko się nie kończy, to się dopiero zaczyna. Dziękujemy! - mówił Jurek Owsiak.

W 2023 roku podczas 31. Finału zebrano 243 259 387,25 zł, co było absolutnym rekordem w historii WOŚP. Czy w tym roku uda się pobić rekord? Wiele wskazuje na to, że tak. Biorąc pod uwagę fakt, jak wiele osób zaangażowało się w pomoc, jak hojni okazali się darczyńcy i ile jeszcze wciąż otwartych jest licytacji trudno uwierzyć w to, że kwota z zeszłego roku nie zostanie pobita.

