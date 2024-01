Kierowco, nigdy tego nie rób. Możesz uszkodzić samochód i stracić fortunę

Kierowcy z Polski muszą się przygotować na potencjalnie niesprzyjające warunki, ponieważ atak zimy wygląda na nieubłagalny. Co natomiast z odśnieżaniem szyb w aucie?

Być może czasem takie podejście się udaje, ale na pewno nie jest to metoda, którą powinno się uznać za bezpieczną oraz godną polecania innym. O co chodzi? O kontrowersyjny pomysł niektórych ludzi, którzy wrzątkiem chcą polewać zamarznięte szyby samochodu!

Zamrożone szyby i ciekawy sposób?

Zacznijmy od tego, że usunięcie śniegu z samochodu jest czymś koniecznym, by uniknąć ewentualnej sytuacji mogącej stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kluczowe będzie tu m.in. zadbanie o szyby, z których trzeba usunąć śnieg, a do tego jeszcze zabrać się za ich skrobanie. Oczywiście wielu kierowców nie lubi podejmować się tego typu czynności i szuka różnego rodzaju skrótów.

Czy zamrożone szyby w aucie powinno się polewać wrzątkiem? To zdecydowanie zły pomysł, który wiąże się z ryzykiem uszkodzenia i wysokich, całkowicie zbędnych kosztów. Fizyk, doktor Tomasz Rożek udzielił kiedyś wypowiedzi, w której podkreślił, iż wywołany szok termiczny może uszkodzić szyby! Jeżeli natomiast ktoś się upiera na tego typu metodę, to może ewentualnie próbować z zimną wodą z dodatkiem soli, lecz i tak nie jest to najlepszy kierunek. Warto dodać, że sporo zależy też od rodzaju szkła.

Jeżeli nie chcemy ryzykować z nagłą zmianą temperatury i tworzeniem naprężenia, które spowoduje pęknięcia, to najlepiej darować sobie wylewanie wrzątku na nasze szyby. W sieci pojawił się popularny materiał influencera, który postanowił to wyjaśnić i przy okazji podzielić się swoją historią.

Jak tłumaczy influencer, gdy był małym dzieckiem postanowił, że sprawdzi słynny mit o polewaniu szyby wrzątkiem. W środku zimy wybiegł ze wspomnianym wrzątkiem i polał tym szybę auta. Niestety, szyba pękła. Pomyślał sobie, że być może to tylko przypadek, więc polał jeszcze jedną szybę, a ta znowu pękła. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, polał jeszcze trzecią szybę, która też uległa uszkodzeniu. W związku z tym, że samochód należał do sąsiada, postanowił szybko się oddalić z tego miejsca.

