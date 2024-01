Amerykański raper kpił z Jezusa. Teraz przeprasza za kontrowersyjny klip

Lil Nas X to amerykański raper słynący nie tylko z muzycznych dokonań, ale także z licznych kontrowersji. Ostatnio światło dzienne ujrzał teledysk do utworu „J Christ”. Tuż po zaprezentowaniu światu klipu, raper musiał zmierzyć się z falą hejtu. O co dokładnie chodzi?

Lecrae oburzony klipem rapera

Lil Nas X od kilku lat jest na fali popularności. Uwagę przykuwa nie tylko jego oryginalny wizerunek, ale także kontrowersje, jakie wokół siebie wywołuje. A tych nie brakuje. Teraz artysta mierzy się z hejtem odnośnie swojego najnowszego teledysku, który podobno sam wyreżyserował. W klipie widzimy nie tylko motyw Arki Noego, ale także moment ukrzyżowania. W teledysku widzowie mogą zobaczyć również grę w koszykówkę, jaka rozgrywa się pomiędzy aniołem a demonem. Po rozegraniu bitwy artysta ogłasza zwycięstwo nad złem.

Według wielu artystów oraz słuchaczy klip do utworu „J Christ” obraża uczucia religijne. Jedną z osób, która rzuca oskarżenia w stronę muzyka, jest Lecrae – piosenkarz Gospel oraz raper.

Lil Nas X przeprasza

Teraz Lil Nas X odniósł się do tematu i w serwisie X (dawniej Twitter) wytłumaczył się z kontrowersyjnego teledysku.

Nie miałem na myśli kanibalizmu czy innego dziwactwa. Ale przepraszam za to. Powiem, że przepraszam za to. To była przesada. Nie chciałem kpić. To nie było Pie***lcie się ludzie. Pi*******ie się chrześcijanie. To nie było to. To było — wróciłem jak Jezus. Nie jestem pierwszą osobą, która przebrała się za Jezusa. Nie jestem pierwszym raperem, nie jestem pierwszym artystą i nie będę ostatnim – wyjaśnił.

Raper wyznał również, że nie chciał nikogo obrazić. Stworzenie teledysku miało na celu oczyszczenie jego głowy.

To było bardziej po to, aby oczyścić głowę z moich własnych myśli. Wiem, że tym razem naprawdę zawaliłem. I mogę udawać, że nic mnie to nie obchodzi, ale zdecydowanie odbija się to na mojej psychice. Zostałem powołany na tę Ziemię, aby zbliżać ludzi i promować miłość. Oto kim jestem. Nie jestem złym demonem, który próbuje zniszczyć czyjeś wartości. To nie ja - kontynuował.

Źródło: Antyradio/X/YouTube

