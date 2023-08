Zoo przebrało pracownika za niedźwiedzia? Wielki skandal w Chinach [WIDEO]

Człowiek przebrany za niedźwiedzia zamiast prawdziwego misia? Jedna z osób odwiedzająca zoo nagrała filmik i podzieliła się swoimi wątpliwościami. Co na to pracownicy ogrodu?

Dla zysków ludzie czasami wpadają na przeróżne pomysły. Czasem fajne, a czasem dość kontrowersyjne. W mediach pojawiło się nagranie z chińskiego zoo. Widać na nim czarnego niedźwiedzia. Nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie przypuszczenie, że to nie prawdziwe zwierzę, a… człowiek.

Jedna z osób odwiedzająca zoo, nagrała filmik i podzieliła się ze światem swoimi wątpliwościami. Zarzuciła ogrodowi zoologicznemu, że ten przebiera pracowników, zamiast posiadać prawdziwego niedźwiedzia.

Człowiek przebrany za niedźwiedzia? Zoo reaguje

Na filmiku widać czarnego niedźwiedzia, stojącego na dwóch łapach w zagrodzie przed grupą odwiedzających ludzi. Niedźwiedź przyciąga tłumy, bo jest niezwykle utalentowany. Macha do ludzi i potrafi złapać rzucane mu jedzenie.

Nagranie stało się wiralem, a podejrzenia co do tego, czy to faktycznie prawdziwe zwierzę, pojawiło się z racji na nietypowy wygląd misia. Z tyłu można zobaczyć dość dziwnie układającą się skórę. Wiele wskazuje na to, że to po prostu zbyt duży kostium. Zwrócono również uwagę na nogi, które były ułożone w sposób charakterystyczny dla człowieka.

Do całej sprawy odnieśli się pracownicy ogrodu, odpierając zarzuty i tłumacząc, że żaden człowiek nie wytrzymałby w 40-stopniowym upale w czarnym kostiumie.

Mimo zapewnień ze strony zoo, że to prawdziwy zwierzak, nadal wiele osób pozostaje nieprzekonana.

Taka sytuacja to nie pierwsze zdarzenie w Chinach. W 2019 roku Yancheng Wild Animal World w Changzhou wywołał kontrowersje tuż po tym, jak kazał swoim pracownikom przebrać się za goryli i skakać po wybiegu. Zostały one zdemaskowane przez rodziców, którzy przyszli je podziwiać ze swoimi pociechami.

Zoo broniło się, mówiąc, że był to z ich strony żart z okazji prima aprilis.

