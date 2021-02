Oto pierwsza na świecie moneta w kształcie figurki. Przedstawia Geralta z Wiedźmina

Takim groszem to żaden wiedźmin by nie pogardził - Mennica Gdańska przygotowała pierwszą na świecie monetę w kształcie figurki. Ta przedstawia oczywiście polską ikonę popkultury, Geralta z Rivii.

Pierwsza na świecie moneta w kształcie statuy

To pierwsza na świecie moneta-figurka wykonana ze srebra, a równocześnie pierwsza srebrna figurka z uniwersum Wiedźmina. Nigdy wcześniej Geralt z Rivii nie został upamiętniony w tak niesamowity sposób. Majestatyczna poza Geralta została wykuta w srebrze z "zachowaniem wszelkich detali".

Moneta została stworzona w dwóch wersjach - większej, ważącej kilogram (koszt to prawie 18 tysięcy złotych) i mniejszej, ważącej trochę ponad 150 gram (3 tysiące). Te są limitowane do kolejno 100 i 1000 egzemplarzy. W serii znajdzie się 12 figurek, wydawanych co roku. Razem stworzą wyjątkową kolekcję.

Droższa z figurek jest o nominale 50 dolarów z Niue Island, druga to moneta o wartości 10 dolarów. Figurki będą dość spore - ich rozmiar to kolejno 45x48x80mm (10$) i 95x85x152,6 mm (50$). Mają numerowany awers, data emisji to luty 2021.

W zestawie jest certyfikat i pudełko - będą również wersje z wiedźmińskimi monetami (bardziej tradycyjnymi, niż figurka) oraz książkami "Miecz przeznaczenia" i "Wiedźmin. Historia fenomenu".

Monety-figurki możecie zamówić na oficjalnej stronie Mennicy Gdańskiej.

Wspomniane planowane 12 figurek będzie podzielonych na dwie kategorie - 8 figurek odpowiadać będzie kolejnym tomom z Cyklu Wiedźmińskiego, a 4 figurki będą poświęcone głównym bohaterom sagi o Wiedźminie.