Bagno Shreka do wynajęcia za darmo z Osłem w pakiecie. Jest jednak haczyk

Jeśli należycie do grona osób, które uważają "Shreka" za jeden z najlepszych filmów to już wkrótce będziecie mieli okazję zwiedzić kultowe Bagno Shreka. Słynne miejsce zamieszkania legendarnego ogra istnieje naprawdę i będzie udostępnione dla gości. Jest jednak jeden warunek.

Lubisz Shreka? Będzie okazja, by za darmo zwiedzić jego ukochane bagno

Na platformę Airbnb trafiła niecodzienna oferta skierowana głównie dla fanów Shreka. Już wkrótce wszyscy chętni będą mogli zarezerwować pobyt w słynnym domku zielonego ogra. Chatka będzie udostępniona na pewien czas, a pobyt na bagnie wbrew pozorom będzie bardzo luksusowy, bowiem wstęp do niego otrzymają tylko nieliczni. Jest też dobra informacja. Osobom, którym uda się odwiedzić Bagno Shreka z pewnością poczują klimat filmu. Znajduje się tam wszystko to, co można było zobaczyć w bajce. Klimatyczne wnętrze, kultowa przybudówka i wychodek. Są też oryginalne i stylowe meble, a na jednym z krzeseł na gości czekać będzie Osioł. Zadbano również o posiłek dla gości. Na śniadanie zostaną im podane gofry. A to wszystko całkowicie za darmo! Jest jednak pewien haczyk.

Do domu mogą wybrać się jedynie 3 osoby. Rezerwacje ruszają 13 października o 13:00. Udostępnienie chatki zaplanowano na 27-29 października 2023 roku. Spośród osób, które wyraziły chęć udziału, zostaną wybrane 3 osoby, które zostaną zaproszone na słynne Bagno.

Za inicjatywą stoi wytwórnia DreamWorks. Akcja przeprowadzana jest w ramach specjalnej promocji, podczas której pieniądze przekazane zostaną na cele charytatywne.

