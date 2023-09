Nowe wieści o stanie Bruce’a Willisa. Nawet nie rozumie, że jest chory?

Wiele osób zapewne zgodzi się z tym, iż Bruce Willis to legendarny aktor filmów akcji. Można go cenić m.in. za słynną rolę w „Die Hard”, czyli „Szklanej Pułapce” na polskim rynku. Oczywiście Willis znalazł się jeszcze w Pulp Fiction (1994), Twelve Monkeys (1995), The Sixth Sense (1999) i wielu innych dziełach. Niestety w ostatnim czasie jego stan zdrowia uległ wyraźnemu pogorszeniu, a rodzina ogłosiła publicznie, że aktor cierpi na afazję.

Najnowsze wieści w temacie są takie, że Bruce Willis ma otępienie czołowo-skroniowe, co jest chorobą neurodegeneracyjną. Demencja czołowo-skroniowa (FTD) jest nieuleczalna oraz wywołuje trwałe zmiany zanikowe w płacie czołowym i skroniowym mózgu. Bruce Willis ma dominację zaburzeń językowych i może np. zapominać słów, a także doświadczać spowolnienia mowy. Ponadto uszkodzenia powodowane chorobą mogą się objawiać zmianami zachowania i osobowości. Willis musiał podjąć decyzję o zakończeniu swej aktorskiej kariery, ale warto przypomnieć, że Quentin Tarantino również planuje przejść na emeryturę, lecz zanim to nastąpi, marzy o filmie z Brucem Willisem – występ Bruce’a Willisa w filmie Tarantino ma być swego rodzaju pięknym gestem w stronę aktora.

Bruce Willis ma wsparcie kochającej żony

Niedawno żona Bruce’a Willisa, Emma Heming Willis, pojawiła się w Today, czyli programie telewizyjnym NBC. Była modelka odpowiedziała m.in. na pytanie dotyczące trudów związanych z wyjaśnianiem małym dzieciom, co właściwie dzieje się z ich ojcem. Emma zaznaczyła, że w rodzinie od zawsze stawiali na szczerość i otwartość, więc postarała się wyjaśnić córkom wszystko na temat choroby, a ważne było również to, żeby nie było jakiegokolwiek wstydu związanego z faktem, że ich ojciec ma demencję czołowo-skroniową. Warto przypomnieć, że Willis jest ojcem pięciorga dzieci, a trójka córek pochodzi ze związku z Demi Moore, natomiast pozostałe dwie córki urodziła Emma Heming Willis.

Oglądaj

W pewnym momencie prowadząca zapytała o ty, czy sam Bruce Willis wciąż dobrze rozumie wszystko to, co się wokół niego dzieje i czy zdaje sobie sprawę ze swojej choroby oraz wszystkich negatywnych objawów. Emma Heming Willis odparła, że naprawdę ciężko stwierdzić… Dlaczego jest to tak trudne do oceny? Ponieważ FTD postępuje, a możliwe komplikacje mogą zaburzać zdolność pełnego rozumienia takich rzeczy.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!