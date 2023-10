„Chłopi” to prawdziwy hit! Polskie kina zostały podbite

Ta malarska animacja jest bardzo chętnie oglądana przez Polaków, bo zobaczyło ją już ponad 140 tys. osób, a to oczywiście dopiero początek! „Chłopi” zostali sprzedani do ponad 50 krajów, więc mają szansę na podbicie całego świata rozrywki. Trzeba przyznać, że ostatnio polska kinematografia pokazuje, iż drzemie w niej nieokiełznany potencjał, który wciąż zaskakuje swą mocą.

Dopiero pisaliśmy o tym, że mamy hit, bo nowy „Znachor” cieszy się dużym zainteresowaniem, a teraz już możemy celebrować kolejne sukcesy polskiej branży rozrywkowej. „Chłopi” to malarska animacja, która jest oparta na nagrodzonej Noblem powieści. To nie wszystko! Jej premierowy weekend sugeruje, że mamy do czynienia z „polskim złotem” o nieskończonym potencjale – udało się zebrać największą widownię na polskim filmie w 2023 roku.

„Chłopi”. Polskie kina zostały podbite

Najlepiej powiedzieć wprost, że polskie kina zostały podbite przez „Chłopów”. Już od dawna wiadomo, że Polski Instytut Sztuki Filmowej przedstawił kandydata do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy i są to właśnie „Chłopi”. Animacja w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana była już doceniana m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie publiczność zdecydowała się na stojące owacje!

Prawdziwe pytanie, które pojawia się w głowach wielu ludzi jest mniej więcej takie, czy „Chłopom” uda się podbić świat? Pamiętajmy, że dystrybucja w Polsce to zaledwie początek drogi do sukcesu. Niektórzy zwracają uwagę także na to, iż ten polski film będzie miał kinową dystrybucję nawet w Chinach! To oczywiście nie jest powszechnym zabiegiem dla naszych dzieł.

Warto przypomnieć, że przy produkcji „Chłopów” zdecydowano się na specyficzny zabieg. Wszystko po to, żeby oddać nastrój powieści Reymonta, więc postawiono na naśladowanie przy animacji stylistyki XIX- wiecznych malarzy polskich, którzy jako tematykę obierali m.in. motywy chłopskie. Bardzo ciekawe jest to, iż „Chłopi” powstali jako film aktorski, a później włożono bardzo dużo pracy w to, aby opracować sposób animacji zamieniającej każdy kadr w coś, co przypomina mistrzowskie dzieła sztuki.

