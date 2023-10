Mamy hit! Nowy „Znachor” pobił wcześniejszą wersję w zaledwie kilka dni!

W sieci możemy znaleźć informacje o świetnych wynikach „Znachora” i dowiedzieć się, że na Netfliksie obejrzało go już 22 mln osób. To nie koniec, bo już w dniu swojej premiery, która miała miejsce 27 września, produkcja z naszego kraju zamieniła się w pozycję numer jeden w aż 14 krajach. Miliony zainteresowanych widzów już w pierwszym tygodniu oraz jeden z najlepszych wyników otwarcia dla nieanglojęzycznej produkcji w 2023 roku.

Nie każdy jest zadowolony z tego faktu, lecz jeśli chodzi o zagraniczny tytuł naszego „Znachora”, to brzmi on odrobinę nietypowo, ponieważ zdecydowano się na „Forgotten Love”, czyli „Zapomniana miłość”. Jednak pomijając ten aspekt, warto przede wszystkim skupić się na tym, iż nawet w drugim tygodniu wyświetlania, „Forgotten Love” zajmowało wysoką pozycję, a w trzecim tygodniu nadal jest w gronie 10 najpopularniejszych filmów Netfliksa na świecie.

Szokująco dobre wyniki nowego „Znachora”

Krótko mówiąc, Michał Gazda ma powody do radości, a bardziej spostrzegawcze osoby zwrócą uwagę również na to, że wyniki najnowszego „Znachora” wyraźnie pokonały starszą wersję Jerzego Hoffmana. Jednym z przykładowych wniosków, jakie można wyciągnąć z takiego tanu rzeczy, będzie choćby to, że polska kinematografia skrywa w sobie ogromny potencjał, który po prostu trzeba odpowiednio wykorzystać. Na koniec przypominamy, iż donosiliśmy także o tym, że Tomasz Stockinger zdradził, co myśli na temat nowego „Znachora”, a przy okazji powiedział jeszcze, jakie szanse daje mu na odniesienie sukcesu.

