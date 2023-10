Produkcja TVP pokonała nawet „Znachora”. Oto nowy polski hit Netfliksa

Film „Znachor” w nowej wersji stał się hitem, ale to produkcja TVP jest teraz na pierwszym miejscu. Oto nowy polski hit Netfliksa.

Film „Znachor” w nowej wersji szybko stał się hitem. Na Netfliksie obejrzało go już 22 mln osób. Film spodobał się wielu widzom, a jeden z aktorów, który grał w poprzedniej wersji produkcji ocenił film. „Znachor” to prawdziwy hit, który znalazł się na pierwszym miejscu w aż 14 krajach. Teraz ma wielkiego konkurenta w postaci innej polskiej produkcji realizowanej przez TVP.

Produkcja TVP hitem na Netfliksie

Film pt. „Ania” opowiadający o Annie Przybylskiej miał swoją premierę 5 października 2022 roku. Dokładnie w ósmą rocznicę śmierci aktorki. Przybylska zmarła w 2014 roku w wyniku przegranej walki z nowotworem trzustki. Odeszła mając zaledwie 35 lat. Osierociła trójkę dzieci. Dokument w reżyserii Michała Bandurskiego i Krystiana Kuczkowskiego odniósł niesamowity sukces i opowiada o aktorce z perspektywy jej bliskich. Jak poinformował media, twórca filmu, materiał zawiera zdjęcia i nagrania z archiwum rodziny, ale także z archiwum Telewizji Polskiej.

Film spotkał się z niesamowicie dobrym odbiorem. Jest niezwykle wzruszający. Trafił do kin w październiku 2022 roku, gdzie obejrzało go prawie 640 tysięcy osób. Teraz gdy od premiery minął rok, dokument trafił na Netflixa, gdzie również spotkał się z niebywałym zainteresowaniem. „Ania” pokonała „Znachora” już w drugim dniu od momentu pojawienia się na popularnej platformie streamingowej. W przeciwieństwie do „Znachora” dokument o Annie Przybylskiej nie jest dostępny w innych krajach.

