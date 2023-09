Niedługo zastąpi nas wszystko w pracy, a później podbije świat, ale zanim to nastąpi sztuczna inteligencja usypia naszą czujność komicznymi przeróbkami największych klasyków. Tym razem Harry Potter doczekał się wersji na wskroś japońskiej. Nagranie stało się hitem internetu i obejrzano je już ponad 3 miliony razy w ciągu kilku dni.

Harry Potter i jego siedmiotomowa epopeja wciąż nie doczekały się serialowej kontynuacji, choć taka, według zapowiedzi, jest już w drodze. Do tego czasu pozostajemy nienasyceni, a wszelkie nasz głód magicznego świata zaspokoić może jedynie sztuczna inteligencja. Choć wkrótce zastąpić ma nas w pracy, a w przyszłości, jeśli ufać Jamesowi Cameronowi, przejmie kontrolę nad światem, to do tego czasu pozostaje ujarzmiona i służy nam do beztroskiej rozrywki. Tym razem otrzymaliśmy dzięki niej japońską wersję Harry’ego Pottera, która z miejsca podbiła internet.

„Jesteś w Yakuzie, Harii”. Japońska przeróbka Harry’ego Pottera jest hitem internetu [WIDEO]

Wcześniej pokazaliśmy wam m.in. polską przeróbkę Harry’ego Pottera, trafnie zatytułowaną jako „Harry Potter i kamień nerkowy alkoholika”. Choć jej twórcą zdaje się nie być Polak, trafnie oddała ona ducha narodu i nasze nadwiślańskie samopoczucie. Czy tak samo jest w przypadku japońskiej wersji przygód nastoletniego czarodzieja?

Na nagraniu, które pojawiło się na youtubowym kanale „DemonFlyingFox” pod tytułem „Harry Potter but in Japan”, widzimy postaci ze świata stworzonego przez J. K. Rowling, lecz w wersji japońskiej. Zamiast Brytyjczyków, mamy japońskie twarze, a postaci rzucają kwestie takie jak „Avada Katana”. Jest tam choćby Hagrid, Zgredek, Severus Snape, Albus Dumbledore, Ron Weasley, no i oczywiście sam Harry. Poniżej możecie zobaczyć, jak wypadła japońska wersja Harry’ego Pottera.

Oglądaj Harry Potter, ale w Japonii [WIDEO]

Na YouTube’ie nagranie obejrzano „tylko” 150 tys. razy, lecz stało się ono viralem na Facebooku, gdzie licznik wyświetleń przekroczył 3 miliony w ciągu zaledwie 3 dni.

