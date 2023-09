Ludzie walą drzwiami i oknami?! Rekordowe wyniki „Zielonej granicy”

Film Agnieszki Holland „Zielona granica” pobił rekord. W miniony weekend do kin udało się mnóstwo osób, by obejrzeć produkcję, wokół której ostatnio narobiło się sporo szumu.

Film „Zielona granica” Agnieszki Holland wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Jeszcze przed premierą narobiło się wokół niego sporo szumu. Mimo iż produkcja spodobała się na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, zdobywając Nagrodę Jury, to nie obyło się bez hejtu. Film mocno podzielił społeczeństwo i sprawił, że głośno zaczęli wypowiadać się o nim także politycy. Ministerstwo spraw wewnętrznych w zeszłym tygodniu podczas konferencji prasowej zapowiedziało, że przed rozpoczęciem filmu będzie wyświetlany specjalny spot. Wiceszef MSWiA uważa, że film szkaluje dobre imię polskich funkcjonariuszy policji i żołnierza. Według niego pokazany jest tam także w nieprawidłowy sposób obraz osób, które mieszkają niedaleko granicy.

Film „Zielona granica” pobił rekord

Często jest tak, że wszelkiego rodzaju kontrowersje wokół filmu są dla niego świetną reklamą. Podobnie było w przypadku filmu Holland. Produkcja co prawda podzieliła społeczeństwo, ale nie przeszkodziło to w pobiciu rekordu. Jak podało Kino Świat, „Zieloną granicę” w miniony weekend obejrzało 137 435 tysięcy widzów. To pozwala mu zająć pierwsze miejsce jeśli chodzi o wyniki otwarcia polskich filmów w 2023 roku.

Film „Zielona granica” to dramat opowiadający o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Historia opowiedziana jest z punktu widzenia uchodźców, polskich aktywistów oraz straży granicznej. W filmie wystąpili m.in. Maja Ostaszewska, Maciej Stuhr i Tomasz Włosok.

Film do kin trafił 22 września.

