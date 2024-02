Wojciech Smarzowski kręci nowy film. O czym opowie „Dom dobry”?

Wojciech Smarzowski jest jednym z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów, a we względnie niedalekiej przyszłości, fani intrygujących historii będą mieli okazję zapoznać się z jego kolejnym dziełem, ponieważ „Dom dobry” pojawi się w kinach w przyszłym roku.

O czym opowie „Dom dobry”?

Wojciech Smarzowski jest odpowiedzialny za scenariusz i reżyserię. Za muzykę Mikołaj Trzaska, za zdjęcia Paweł Tybora, a za montaż Krzysztof Komander. Warto dodać, że dystrybutorem jest Warner Bros Entertainment Polska, natomiast współproducentem TVN Warner Bros Discovery. To najnowsze dzieło powstaje przy produkcji bydgoskiej firmy Lucky Bob.

Jak informuje m.in. Vogue Polska, Wojciech Smarzowski ma ponownie zainteresować się ważnymi społecznymi tematami, a jego nowy film skupi się na problemie w formie przemocy domowej. W tej chwili szczegóły fabuły produkcji „Dom dobry” nie są znane, lecz reżyser miał poinformować o tym, iż tytuł skupi się właśnie na problemie przemocy domowej. Premierę zaplanowano na jesień 2025 roku.

Źródło: Antyradio/Vogue Polska

