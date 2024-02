„1670” po angielsku. Nie uwierzysz, jak przetłumaczyli ten żart słowny

Tłumaczenia filmów bywają zabawne. Historia kinematografii zna wiele ciekawych tytułów, które do dzisiaj rozbawiają widzów. Nie tylko tytuły rozśmieszają, ale także tłumaczenia konkretnych filmowych scen.

Serial „1670” zrobił olbrzymią furorę. Podbił świat i przyczynił się do znacznego wzrostu abonentów na Netfliksie. Widzowie są nim zachwyceni. Wielu już teraz zastanawia się, czy powstanie drugi sezon. O serialu z pewnością słyszało też wiele osób, które jeszcze go nie widziały. Ostatnio uwagę przykuło nagranie na TikToku. Jeden z użytkowników, który prowadzadzi profil o nazwie turbomrkev pokazał, fragment serialu w wersji anglojęzycznej. Na filmiku możemy zobaczyć słynną już scenę, w której Jan Paweł zadaje pytanie „Co zaczyna się na Ż i po cichu włada Polską?”. Odpowiedź może być tylko jedna – Żyto.

Oglądaj

„1670” – widzowie zszokowani anglojęzycznym tłumaczeniem

Ta scena mocno utkwiła w pamięci widzów. Niestety wielu z nich nie jest przekonana co do tej samej sceny w tłumaczeniu anglojęzycznym. Otóż na pytanie Jana Pawła, Bogdan odpowiada „whores” co w języku polskim oznacza „dz*wki”. Natychmiast posypały się komentarze. Internauci dosłownie nie mogli uwierzyć, że zdecydowano się w taki sposób przetłumaczyć ten słowny żart.

Mogliby przetłumaczyć na „Hebrews” czyli Hebrajczycy i „harvest” czyli żniwa. Wtedy nie straciłoby znaczenia.

Jak oni to przetłumaczyli ale w sumie za mocne po polsku na zagranicę

ejejej czemu tak zmienili - brzmiały komentarze.

Źródło: Antyradio/TikTok/Netflix

