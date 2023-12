Isaac Newton jako osoba kolorowa w brytyjskim serialu. W sieci burza

Internet został rozgrzany do czerwoności, bo ludzie zaczęli rozmawiać o kolorze skóry Izaaka Newtona. Czy filmy i seriale powinny zmieniać takie rzeczy? Jak to często bywa... zdania są podzielone.

Jak donosi serwis joe.co.uk, niektórzy internauci wyrażają swoje niezadowolenie, ponieważ Izaak Newton został przedstawiony jako „person of colour”, czyli osoba innej rasy niż biała. Konkretniej mówiąc, całe wydarzenie sprowadza się do tego, że w serialu Doctor Who najwyraźniej postanowiono zmienić grupę etniczną Izaaka Newtona, bo zagrał go Nathaniel Curtis, którego matka jest Angielką, a ojciec Hindusem.

Odcinek Wild Blue Yonder przeniósł widzów w czasie i pozwolił zaobserwować genialnego Newtona przy ważnym odkryciu, jednak sporo osób zwróciło uwagę na kolor skóry naukowca.

Paul Golding napisał na X (dawniej Twitter):

BBC zamieniło Izaaka Newtona w osobę czarnoskórą. Rewizjonizm historyczny w najbardziej złowrogim wydaniu.

Negatywne zjawisko? Szukanie problemu na siłę?

Konstantin Kisin podzielił się komentarzem, że w jego ocenie sytuacja jest wręcz skandaliczna. Później zabrał się za wyjaśnienia oraz podkreślił, iż bardzo źle dobrano aktora, ponieważ Izaaka Newtona powinien zagrać Idris Elba.

Użytkownik o ksywie iamyesyouareno napisał wprost, że jego zdaniem ma tu miejsce „świadome pisanie historii na nowo”.

Niejaki Willy B pyta, czy ta sytuacja nie jest przykładem rasizmu, ponieważ doszło do wymazania pochodzenia etnicznego danego człowieka.

W sieci jest mnóstwo tego typu wypowiedzi, co pokazuje nastroje wielu internautów. Oczywiście nie wszyscy dostrzegają tu problem i są również osoby, którym Nathaniel Curtis w roli Newtona nie przeszkadza. Właśnie dlatego temat zaowocował licznymi dyskusjami i zróżnicowanymi ocenami. Jedni będą zdania, że to szukanie problemów na siłę, a drudzy zwrócą uwagę na zjawisko, które jest w ich ocenie negatywne. Jeśli macie chwilę, zawsze możecie oddać głos w naszej ankiecie.

