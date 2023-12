Olbrychski o przyjaźni z Meryl Streep i pierwszym spotkaniu: „Nalewała mi wódkę”

Wiele polskich gwiazd miało okazję poznać, a nawet wystąpić u boku zagranicznych sław. Jedną z osób, która ma bardzo dobry kontakt ze światowej sławy aktorką, jest Daniel Olbrychski. Na łamach swojej autobiografii „Anioł wokół głowy”, zdradził, w jakich okolicznościach poznał Meryl Streep. Co ciekawa, znają się od bardzo dawna.

Daniel Olbrychski o relacji z Meryl Streep

Daniel Olbrychski może pochwalić się wspaniałą karierą. Posiada w swoim dorobku wiele świetnych ról. Ma też mnóstwo wspomnień i znajomości, o których wiele osób może tylko pomarzyć. Lata temu podczas rozmowy z Agatą Młynarską, odniósł się do krążącej po sieci anegdotki na temat jego rzekomego spięcia z Angeliną Jolie. Natomiast w autobiografii „Anioł wokół głowy” opisał okoliczności poznania Meryl Streep. Wszystko to miało miejsce, gdy amerykańska aktorka była jeszcze studentką. Daniel Olbrychski poznał Meryl Streep na przyjęciu u Elżbiety Czyżewskiej. Było to przy okazji pobytu aktora w Los Angeles, gdzie miał zaplanowane spotkanie z Andrzejem Wajdą. Reżyser zaprosił go na spektakl „Biesy” Dostojewskiego. Wystąpiła w nim wspomniana Czyżewska. Aktorka po spektaklu zaprosiła wszystkim na kameralne przyjęcie do swojego domu. Obecna była tam również studentka Wydziału Dramatycznego Uniwersytetu Yale, Meryl Streep.

Siedziała obok mnie w kucki dziewczyna, która wypytywała to o Wajdę, to o pracę w teatrze, to o aktorstwo filmowe. Dziewczyna jak dziewczyna – młodziutka, o przeciętnej urodzie – pisał na łamach autobiografii "Anioł wokół głowy".

Z chwilą, gdy doszło do ich poznania, Meryl nie była jeszcze tak znana. Mimo tego, jak wyznał aktor, już wtedy miała zadatki na wielką gwiazdę.

Zanim zaczęła pracować z Wajdą, obejrzała jego filmy dostępne w Stanach, więc znała mnie na pamięć. Była bardzo grzeczną i miłą dziewczyną, nalewała mi wódkę – opowiadał w rozmowie z Onetem.

Po powrocie Daniela Olbrychskiego do Polski kontakt z aktorką się urwał. Jednak 5 lat później w 1980 roku podczas gali wręczenia Oscarów ich drogi znów się skrzyżowały. Wówczas Streep zdobyła pierwszego Oscara za rolę w filmie „Sprawa Kramerów”. Zanim jednak rozpoczęła się gala, do Olbrychskiego miała zadzwonić Czyżewska, uprzedzając, że spotka tam dziewczynę, którą poznał 5 lat wcześniej u niej na przyjęciu. Zaznaczyła, żeby pod żadnym pozorem aktor jej się nie przedstawiał. Po gali oboje udali się na przyjęcie. Przyjaźnią się do dzisiaj.

