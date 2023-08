Nie żyje Darren Kent. Aktor zmarł w wieku 36 lat

Media obiegła bardzo smutna informacja. W wieku 36 lat zmarł aktor znany widzom między innymi z serialu „Gra o tron”, czy horroru „Lustra”. O śmierci gwiazdora poinformowała agencja Carey Dodd Associates.

Darren Kent nie żyje. Aktor zmagał się z wieloma chorobami

Aktor zmagał się z wieloma schorzeniami. Cierpiał na rzadką chorobę skóry, walczył z osteoporozą i artretyzmem. Wiele wskazuje na to, że to schorzenia doprowadziły do wczesnej śmierci. Aktor odszedł w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

Z głębokim smutkiem musimy poinformować, że w piątek odszedł nasz drogi przyjaciel i klient Darren Kent. Jego rodzice i najlepsi przyjaciele czuwali przy nim. Nasze myśli są z jego rodziną w tym trudnym dla nich czasie. Darren był nie tylko utalentowanym aktorem, reżyserem i pisarzem, ale także jedną z najmilszych osób, jakie mieliśmy przyjemność poznać. To był zaszczyt i przyjemność być częścią jego podróży. Spoczywaj w pokoju przyjacielu. - poinformowała agencja.

Darren Kent wystąpił w wielu filmach i serialach, najczęściej jednak wcielał się w postacie drugoplanowe i epizodyczne. Sławę zyskał po roli w horrorze „Lustra”, gdzie wcielił się w Jimmy’ego Essekera. Pojawił się też w serialu „Gra o tron”, „Królewnie Śnieżce i Łowcy” czy „Nędznikach”. W 2023 roku wystąpił w "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor".

