Potężna eksplozja domu. To nie jest film akcji [WIDEO]

W pierwszej chwili można odnieść wrażenie, że to po prostu miało być widowiskowe. Być może kręcili jakiś film? Niestety, ale prawda jest znacznie bardziej przerażająca i chodzi o wybuch, który naprawdę zmiótł z powierzchni ziemi ten domek jednorodzinny w USA.

Nagranie może wprawić w osłupienie, tym bardziej, że nic nie wskazuje na to, co za chwilę się wydarzy. Sama eksplozja jest zaskakująco potężna, natomiast w tle widzimy spokojną dzielnicę, sielankową atmosferę i piękną pogodę przyozdobioną błękitnym niebem. Po chwili wszystko ulega zmianie.

Przerażający widok po eksplozji na osiedlu

Eksplozja szokuje, a na miejscu potrzebne było działanie odpowiednich służb. CBS Evening News udostępniło komentarz strażaka, który mówi wprost o całkowitym zniknięciu nieruchomości. Okolica została skąpana w szczątkach i podjęto natychmiastową próbę ewakuacji ludzi.

Jakby tego było mało, kolejne dwa domy zostały pochłonięte przez płomienie. Pobliskie samochody zamieniły się we wraki bez szyb, a na niektórych ujęciach, okolica sprawia wrażenie pobojowiska. George Emanuele mieszka w tym regionie i zgodził się na wypowiedź przed kamerami. Zaczął od tego, że to co się wydarzyło, po prostu jest przerażające. Następnie porównał sytuację do piekła na ziemi.

Przyczyny eksplozji nie zostały jeszcze ustalone i konieczne będzie specjalistyczne dochodzenie. Tragedia pochłonęła życie pięciu osób.

