Powstało „Ranczo” w stylu Disneya. „No po prostu geniusz” [WIDEO]

Serial „Ranczo” zyskał olbrzymią popularność. Od zakończenia produkcji minęło już sporo lat, a mimo to, wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Teraz powstała wersja „Rancza” w stylu Disneya. Fani są zachwyceni.

Ostatni klaps na planie serialu „Ranczo” padł prawie 8 lat temu. Mimo upływu czasu serial nadal cieszy się olbrzymią popularnością, a fani chętnie wracają do ulubionych odcinków. Podobnie jak w przypadku „Miodowych lat”, również przy „Ranczu” trudno zapomnieć postaci, jakie wystąpiły w serialu. To m.in. gwiazdorska obsada wpłynęła na jego sukces. Cezary Żak, Artur Barciś, Ilona Ostrowska, Marta Lipińska, Violetta Arlak, czy nieżyjący już Paweł Królikowski oraz Franciszek Pieczka to zaledwie kilka nazwisk, które zaskarbiły sobie sympatię widzów serialu. Swoją premierę miał w 2006 roku i od tamtej pory cieszy się olbrzymim sukcesem. Miliony Polaków śledziło losy mieszkańców Wilkowyj.

„Ranczo” w stylu Disneya. Internauci zachwyceni

Wielu fanów do dzisiaj ubolewa nad faktem, że nie powstają nowe odcinki kultowego serialu. Jednak nie oznacza to, że pewna era się skończyła. Internauci prężnie działają i robią wszystko, by świat o nim nie zapomniał. Nie brakuje grafik utrzymanych w serialowym klimacie czy krótkich nagrań.

Ostatnio do sieci trafił filmik, na którym można podziwiać postacie z „Rancza”, przerobione na disneyowski styl. Filmik został opublikowany przez użytkownika o pseudonimie „Trojtek”. Internauci są zachwyceni przeróbką. Pod filmikiem pojawiło się sporo komentarzy:

No po prostu geniusz

Super.prosze o wiecej odcinkow.brawo.

Po prostu cudo.

Nic dziwnego, postacie są naprawdę świetnie zrobione. Mało tego, podłożone teksty do nich odzwierciedlają charakter postaci, z którymi spotkaliśmy się przy okazji oglądania kultowego telewizyjnego serialu. Dodatkowo każda postać przedstawiona jest na tle miejsca, z którym jest kojarzona. Co tu dużo mówić? To trzeba zobaczyć!

Oglądaj Zobacz serial "Ranczo" w stylu Disneya

Źródło: Antyradio/YouTube

