Znajduje żony dla bogatych Arabów. Wie, na co zwracają uwagę

Kobieta tłumaczy, że w dzisiejszych czasach zrobiła się moda na sztuczną inteligencję, ale prawda jest taka, że ludzie potrzebują przede wszystkim innych ludzi. Właśnie dlatego Christiana Maxion ma biuro w Dubaju oraz Londynie i stara się działać globalnie w niezwykle ważnym celu, jakim jest łączenie ze sobą ludzi.

Mówiąc konkretniej, Christiana Maxion dysponuje gigantyczną bazą danych i podobno wskaźnik sukcesu oferowanej usługi wynosi aż 95%. Kobieta dumnie podkreśla, że jej firma ma specjalnie opracowane, niezawodne systemy, które doskonalono od wielu lat. W wywiadzie dla Arabian Business tłumaczyła, że milionerzy poszukują „żon-trofeów” we współczesnym wydaniu. Są to kobiety, które można stawiać na piedestale zarówno za ich wygląd, jak i za sukcesy. Podobno milionerzy chcą partnerek, które wejdą do pokoju i sprawią, że wszyscy będą się za nimi oglądać, a do tego jeszcze poczują się mocno zaintrygowani.

Jak zostać klientem i skorzystać z usług oferowanych przez Christianę Maxion? Proces składa się z czterech etapów. Najpierw trzeba się oficjalnie zgłosić, później odbyć rozmowę telefoniczną, potem jest już wideorozmowa z samą Christianą Maxion, podczas której dojdzie do zaprezentowania pierwszych dopasowanych propozycji na drugą połówkę. Jest to ważne z tego względu, że na tym etapie ma dojść do definitywnego ustalenia preferencji danej osoby. Ostatni etap to podpisanie kontraktu oraz uiszczenie stosownej opłaty.

Oglądaj

Idealny klient jest bogaty i ma mało czasu

Christiana Maxion nie ukrywa, że klient doskonały to bogacz, który ma mało czasu. Właśnie dla takich ludzi powstała ta usługa. Proces randkowania jest czasochłonny, często skomplikowany, a jakby tego było mało, zadowalające rezultaty nie są gwarantowane. Po prostu nie każdy ma czas i ochotę na takie problemy, więc Maxion wyręcza milionerów z większości bolączek.

Ludzie wpadający do tej randkowej bazy danych są skrupulatnie weryfikowani, a randkowe terminy zostają dodatkowo potwierdzone, żeby nikt nie był zostawiany na lodzie. Podobno ta usługa randkowa oferuje bezkresne możliwości i nie chodzi tylko o umówienie ludzi na spotkanie. Oferowane są również usługi terapeutów, stylistów, dentystów, dietetyków, a także siłownie. Chodzi tu o zadbanie, żeby dany człowiek podobał się innym, a Maxion chce w tym pomagać.

Istnieje możliwość dołączenia do prestiżowej bazy danych za darmo, lecz zawodowa swatka nie ukrywa, że w większości przypadków przyznaje się to kobietom. Maxion żartobliwie informuje, że czasem klienci pytają, czy np. „dana dziewczyna została stworzona w laboratorium”, ponieważ jest idealna.

Złota rada Christiany Maxion dla kobiet? „Musicie być 3F! Fun, Fit, Feminine”, a więc zdaniem profesjonalnej swatki, kluczem do sukcesu w miłości jest dobra zabawa, dobra sylwetka oraz kobiecość. Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż młoda kobieta wynajmuje swoje łono i zbija na tym fortunę.

