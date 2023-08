Jerzy Owsiak z ważnym przekazem. „To jest nasz obowiązek”

Nie samą muzyką człowiek żyje, a dzięki współpracy z Akademią Sztuk Przepięknych, na Pol’and’Rock odbywają się także spotkania z niesamowitymi gośćmi. To właśnie wtedy nadarzyła się okazja do tego, żeby ze sceny przekazać komunikat o powrocie do normalności.

Konkretniej mówiąc chodzi o to, że Jerzy Owsiak zabrał się za zapowiedzenie pierwszego mówcy, Jerzego Kryszaka. Później wyjaśnił, że jest to osoba, która podobnie do niego mówi o tym, że pragnie powrotu do normalności.

Najważniejsza bitwa od 30 lat?

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i opiekun Pol’and’Rock, skorzystał z okazji do zaapelowania do ludzi o to, żeby tegoroczne wybory parlamentarne potraktowali poważnie. Zaczął nawet żartować, że jeśli tego nie zrobią, to więcej nie zabierze się za organizowanie podobnych imprez.

Jeśli coś zawalicie na jesieni, więcej nie będziemy robić festiwalu. […] Mało tego, jeśli ktoś nie pójdzie na wybory, dostanie ode mnie kopa w d**ę. Wszyscy idziemy na wybory, bo to jest nasz obowiązek. Jerzy Owsiak

Jerzy Kryszak również odniósł się do tematu i padło stwierdzenie, iż prawdziwa bitwa zacznie się jesienią. Mówił, że chyba będzie to najważniejsza bitwa od 30 lat! Satyryk stwierdził też, że dzięki działaniom rządu ma mnóstwo materiału do pracy, lecz jeśli ludzie mają dość aktualnej sytuacji i nie chcą już, żeby było „wesoło”, to teraz wszystko znajduje się w właśnie w ich rękach, w rękach ludzi.

Zabawne jest to, że artysta kabaretowy chce powrotu do normalności i zachęca do działania oraz oddawania głosów, ale przy okazji tłumaczy, że w gruncie rzeczy będzie wtedy miał mniej absurdów do wyśmiewania i może na tym ucierpieć jego praca, albo przynajmniej będzie mu odrobinę trudniej. Coś za coś!

