Mystic Festival 2024: Megadeth trzecim headlinerem!

Kto był z nami w lipcu w katowickim Spodku, ten wie, w jak doskonałej formie są dziś twórcy „Rust in Peace”. Kto nie był – mógł tylko żałować, aż do dziś! Już niedługo będzie okazja do nadrobienia zaległości, w ramach Mystic Festival 2024. Na jeszcze większej scenie Megadeth oszołomi was niesamowitą scenografią i ogłuszy siłą brzmienia.

Megadeth to oczywiście Dave Mustaine, pierwsza gitara thrashu i jedyny w swoim rodzaju głos, ale jego towarzysze również są mistrzami w swoim fachu. Sekcja rytmiczna to basista James LoMenzo (widywany na scenie u boku m.in. Zakka Wylde’a) oraz perkusista Dirk Verbeuren (od Soilwork po The Devin Townsend Project). Fantastycznego gitarzystę Kiko Loureiro na koncertach zastępuję od jakiegoś czasu Teemu Mäntysaari z Wintersun.

Megadeth zagra na Mystic Festival 2024

Mystic Festival 2024 odbędzie się w Stoczni Gdańsk w dniach 5-8 czerwca 2024 roku. W programie m.in. Megadeth, Bring Me The Horizon, Machine Head, Bruce Dickinson, Satyricon, Accept, Biohazard, Chelsea Wolfe, Body Count, Sodom, Furia, Thy Art Is Murder, Life Of Agony, Leprous, Lord Of The Lost, Graveyard, High On Fire, Orange Goblin, Suffocation, Vio-Lence, Ithaka, Asphyx, Mysticum, Blackgold, Crystal Lake, Endseeker, Humanity’s Last Breath, Lamp of Murmuur, Wayfarer, Lik, Ghøstkid i Sanguisugabogg.

Bilety do nabycia na: www.mysticfestival.pl

Obecnie w sprzedaży są:

Karnety czterodniowe Early Bird, w cenie 749 złotych.

Karnety czterodniowe VIP, w cenie 1299 zł.

Karnety możecie nabyć również za pośrednictwem serwisu eBilet – w ofercie sprzedaż ratalna.

Organizatorem festiwalu jest Mystic Coalition, sojusz firm o bogatym doświadczeniu na rynku koncertowym, festiwalowym i wydawniczym. W jego skład wchodzą Knock Out Productions, Mystic Production i B90. Patronat nad wydarzeniem objęło Antyradio.

Fot. Materiały prasowe

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

