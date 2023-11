Kiko Loureiro szybko nie wróci do Megadeth. Wydano oświadczenie

Megadeth wraz z początkiem roku 2023 wyruszył w trasę koncertową. Na koncertach pojawiają się tłumu, a ich zeszłoroczny album „The Sick, the Dying… and the Dead!” cieszy się ogromnym sukcesem. Teraz muzycy skupiają się na występach, które spotkały się już z komplikacjami. We wrześniu poinformowano, że gitarzysta zespołu Kiko Loureiro jest zmuszony zrezygnować z trasy koncertowej. Wszystko przez wzgląd na sprawy rodzinne.

Czy Kiko Loureiro wróci do Megadeth?

Mimo zrozumienia zarówno ze strony kolegów z zespołu, jak i fanów, wielu słuchaczy liczyło, że przerwa będzie trwała krótko i Kiko wróci jeszcze do grania w tym roku. Niestety wiele wskazuje na to, że Megadeth będzie musiał poradzić sobie bez Loureiro jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy. Wielu obawia się, że gitarzysta może być jeszcze nieobecny nawet przez cały 2024 rok.

W oświadczeniu wydanym przez Loureiro muzyk zdradził, że jest po rozmowach z Davem Mustaine i menadżerami zespołu. Wspólnie mieli ustalić, że przedłużenie nieobecności to dobry krok.

Muszę podzielić się z Wami decyzją, która nie jest dla mnie łatwa. We wrześniu musiałem zrezygnować z części naszej trasy ze względów rodzinnych. 2024 rok szykuje się dla Megadeth jeszcze bardziej napięty pod kątem tras koncertowych, więc po rozmowie z Davem Mustainem i menadżerami zespołu, wspólnie zgodziliśmy się, że przedłużenie mojej nieobecności będzie właściwym posunięciem. Nie chcę utrudniać planów zespołu oraz ciężkiej pracy wszystkim ludziom, którzy będą zaangażowani w tę trasę.Dziewięć lat spędzonych w Megadeth było niesamowitą podróżą. Niezapomniane trasy koncertowe, nagroda Grammy za „Dystopię”, nominacja do Grammy i wiele wyróżnień dla „The Sick, The Dying, And The Dead” – to tylko niektóre z najważniejszych dla mnie wydarzeń. Jestem pewien, że każdy fan metalu doceniłby możliwość grania koncertów oraz tworzenia muzyki w ramach zespołu, z którym się wychowywał. Zwłaszcza wraz z taką legendą gitary, jak Dave Mustaine oraz Jamesem LoMenzo i Dirkiem Verbuerenem w składzie. Najbardziej cenionym przeze mnie aspektem tej dziewięcioletniej podróży było jednak poznanie niesamowitej armii tych wszystkich oddanych fanów Megadeth. Wasze zaangażowanie jest naprawdę inspirujące, a ja żywię dla Was ogromny podziw i szacunek. Do zobaczenia wkrótce! - brzmiało oświadczenie, które podpisał Kiko Loureiro

Oświadczenie wydaje się być niepokojące. Pozostaje uszanować decyzję Kiko i jego kolegów z zespołu oraz mieć nadzieję, że Loureiro złapie jeszcze za gitarę w Megadeth. Głos w sprawie zabrał również Dave Mustaine, który także wydał oświadczenie. Można w nim przeczytać, że rozumie decyzję kolegi i wspiera go. Jednocześnie potwierdził, że nieobecność Kiko w zespole została przedłużona, co powoduje kontynuację współpracy z Teemu Mantysaari jako gitarzystą. Podziękował również Kiko za wspólne lata grania i poprosił fanów, aby wsparli jego dalsze działania. Myślicie, że Loureiro powróci jeszcze do zespołu?

