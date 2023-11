Co mówią eksperci o mowie ciała Szymona Hołowni? Ten drobiazg go zdradza

Przede wszystkim warto zauważyć, iż trenerka wystąpień publicznych nie żałowała pozytywnych ocen związanych z Hołownią i w rozmowie z serwisem Plotek zaznaczyła, że polityk mówi spokojnie, ogólnie ma wolniejsze tempo mówienia i niższy niż zwykle ton głosu, co ma swoją wartość podczas wystąpień publicznych. Później dodała:

Wyważona i ekspresyjna gestykulacja, szerokie gospodarowanie przestrzeni i doskonały kontakt wzrokowy z audytorium. To wszystko potwierdza kunszt i wysoką świadomość komunikacji niewerbalnej, w tym mowy ciała. Wysyła sygnał pewności siebie, panowania nad sytuacją i świadomości swojej siły.

Widać wieloletnie doświadczenie?

Jeżeli coś bardzo procentuje w świecie polityki, to oczywiście może to być częściowym rezultatem tego, że spędziło się odpowiednio dużo czasu w mediach. Szymon Hołownia mógłby być potencjalnym przykładem takiego zjawiska. Uczestniczenie w jednym z największych programów rozrywkowych w Polsce to po prostu świetna szkoła, a nabyte umiejętności pozostają na resztę życia.

Co ciekawe, ekspertce udało się znaleźć jakiś słaby punkt! W jej ocenie, jeśli zwróci się uwagę na ten aspekt, to można odebrać sygnał spięcia. O co dokładnie chodzi? Otóż Szymon Hołownia w trakcie swych wystąpień zdradza prawdziwe emocje. Ma to miejsce wtedy, gdy ściska i zgina palce w złożonych dłoniach. Podobno jest to oznaką zdenerwowania, spięcia lub po prostu ekscytacji. Inna sprawa, że nie każdy wychwyci tego typu drobiazg.

