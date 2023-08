The 1975 zagra koncert w Warszawie! [DATA, MIEJSCE, BILETY]

The 1975 właśnie zdradzili szczegóły swojej brytyjskiej i europejskiej części, trasy koncertowej "Still... At Their Very Best". Zespół ogłosił, że zagra dwa koncerty w londyńskim The O2, które jednocześnie będą największymi w historii zespołu występami w Europie i ostatnimi koncertami w ramach trasy.

Zanim jednak zespół przyjedzie do Europy, wystąpi w Ameryce Północnej i Kanadzie.

Trasa koncertowa po Europie zaplanowana jest na luty oraz marzec 2024 roku. Bilety na trasę po Europie będą dostępne w przedsprzedaży - Exclusive Fan Presale, w środę 6

września o 10:00 rano czasu lokalnego, a następnie w ogólnej sprzedaży, w piątek 8 września o 10:00 rano czasu lokalnego na LiveNation.pl.

Do przedsprzedaży można zapisać się TUTAJ.

The 1975 zagra w Warszawie

Zespół zagra w wielu europejskich państwach, a jednym z nich będzie Polska. Fani mogą już teraz rezerwować datę 13 marca 2024 roku, wówczas The 1975 zagra na COS Torwar w Warszawie.

Ich ostatnia trasa "At Their Very Best" została okrzyknięta “trasą zespołu, który jest w szczytowej formie”, zgarnęli też mnóstwo pięciogwiazdkowych recenzji od krytyków. The 1975 sprzedali ponad 500 tysięcy biletów w ciągu dziewięciu ostatnich miesięcy. Nie zabrakło imponującej inscenizacji, wysoce koncepcyjnej sztuki performatywnej i zaskakujących występów gościnnych.

„Still... At Their Very Best" ustawi poprzeczkę jeszcze wyżej, oferując nową, rozszerzoną produkcję.

Fot. Materiały prasowe

The 1975 ogłosili niedawno wydanie kilku nowych, limitowanych edycji swojego debiutanckiego albumu „The 1975”, aby uczcić 10. rocznicę wydania płyty. Obejmuje to wydanie winylowe 4-LP Deluxe zawierające: „The 1975” plus EP „Facedown”, EP „Sex”, EP „Music For Cars” i EP „IV”, a także biały winyl w rozkładanej okładce, białą kasetę z limitowanej edycji oraz zestaw 2 płyt CD zawierający album i nagranie na żywo ich pierwszego wydania „The 1975”, granego w całości na żywo w Gorilla w Manchesterze na początku tego roku. Od jutra (piątek, 1 września), czyli od pierwotnej daty premiery albumu w 2013 roku w sklepie internetowym The 1975 dostępne będą także nowe i klasyczne gadżety. W ciągu ostatniej dekady The 1975 mocno ugruntowali swoją pozycję definiującego zespołu swojego pokolenia dzięki charakterystycznej estetyce, wiernym fanom i unikalnemu podejściu do dźwięków.

Poniżej możecie zobaczyć szczegółową listę koncertów:

09/02/24 - Glasgow, UK - OVO Hydro

12/02/24 - London, UK - The O2

13/02/24 - London, UK - The O2

18/02/24 - Manchester, UK - AO Arena

21/02/24 - Birmingham, UK - Resorts World Arena

26/02/24 - Lisbon, PT - Campo Pequeno

27/02/24 - Madrid, ES - WiZink Center

01/03/24 - Paris, FR - Le Zénith

02/03/24 - Amsterdam, NL - AFAS Live

03/03/24 - Brussels, BE - Forest National

05/03/24 - Hamburg, DE - Barclays Arena

07/03/24 - Oslo, NO - Oslo Spektrum

08/03/24 - Stockholm, SE - Annexet

10/03/24 - Copenhagen, DK - KB Hallen

12/03/24 - Berlin, DE - Verti Music Hall

13/03/24 - Warsaw, PL - Torwar Hall

14/03/24 - Prague, CZ - Fortuna Hall

16/03/24 - Zürich, CH - Hallenstadion Zurich

18/03/24 - Munich, DE - Zenith

19/03/24 - Milan, IT - Mediolanum Forum

21/03/24 - Frankfurt, DE - Jahrhunderthalle

22/03/24 - Cologne, DE - Palladium

09/16/23 - Atlanta, GA - Music Midtown

09/22/23 - 09/24/23 - Las Vegas, NV - Life Is Beautiful Festival

09/26/23 - Sacramento, CA - Golden 1 Center

09/28/23 - San Jose, CA - SAP Center

09/30/23 - San Diego, CA - Pechanga Arena San Diego - Sold Out

10/02/23 - Los Angeles, CA - Hollywood Bowl - Sold Out

10/05/23 - Glendale, AZ - Desert Diamond Arena

10/07/23 - Greenwood Village, CO - Fiddler’s Green Amphitheatre

10/09/23 - Fort Worth, TX - Dickies Arena

10/12/23 - New Orleans, LA - Smoothie King Center

10/17/23 - Miami, FL - Kaseya Center

10/18/23 - Tampa, FL - Amalie Arena

10/20/23 - Charlotte, NC - Spectrum Center

10/22/23 - Nashville, TN - Bridgestone Arena - Sold Out

10/23/23 - St. Louis, MO - Enterprise Arena

10/25/23 - Kansas City, MO - T-Mobile Center

10/26/23 - Minneapolis, MN - Target Center

10/28/23 - Milwaukee, WI - Fiserv Forum

10./29/23 - Chicago, IL - Allstate Arena

10/31/23 - Detroit, MI - Little Caesars Arena

11/02/23 - Indianapolis, IN - Gainbridge Fieldhouse

11/03/23 - Columbus, OH - Nationwide Arena

11/05/23 - Pittsburgh, PA - PPG Paints Arena

11/07/23 - Newark, NJ - Prudential Center

11/08/23 - Baltimore, MD - CFG Bank Arena

11/10/23 - Philadelphia, PA - Well Fargo Arena - Sold Out

11/12/23 - Boston, MA - TD Garden - Sold Out

11/14/23 - New York, NY - Madison Square Garden - Sold Out

11/15/23 - New York, NY - Madison Square Garden - Sold Out

11/17/23 - Montreal, QC - Bell Centre

11/18/23 - Toronto, ON - Scotiabank Arena - Sold Out

11/20/23 - London, ON - Budweiser Gardens

11/22/23 - Grand Rapids, MI - Van Andel Arena

11/26/23 - Salt Lake City, UT - Delta Center

11/27/23 - Boise, ID - ExtraMile Arena

11/29/23 - Vancouver, BC - Rogers Arena

12/01/23 - Portland, OR - Moda Center

12/02/23 - Seattle, WA - Climate Pledge Arena

