Nagranie Polaka ze szkoły w USA jest hitem sieci! „Nikt na mnie nie krzyczy”

Osoba dzieląca się swoimi obserwacjami w temacie amerykańskiego liceum, to użytkownik TikToka o ksywie „petrucz_”. Już na wstępie Polak zaznacza, że chodzi do publicznej szkoły w USA, lecz mimo tego dostał szkolnego iPada, co mu zaimponowało. Później zaczyna wymieniać, że pracę domową ma na iPadzie i odsyła ją iPadem. Jeżeli natomiast chodzi o podręczniki, to wszystko jest w iPadzie. Notatki okazjonalnie papierowe, ale w praktyce najczęściej wszystko jest w iPadzie. Z nagranego materiału można wywnioskować, że uczeń z Polski jest tym zachwycony.

Kolejna ważna rzecz to fakt, że każdy uczeń ma indywidualny plan lekcji i nie jest zmuszany do przedmiotów, które go nie interesują. Polak stara się wyjaśnić, że „tutaj nie ma klas, tutaj są roczniki”, a potem podkreśla, iż na początku roku trzeba się udać do sekretariatu, żeby samodzielnie wybrać te przedmioty, których dany uczeń po prostu chce się uczyć.

Dosłownie do wyboru do koloru…

Innymi słowy, wszystkie osoby z danego rocznika widują się na różnych lekcjach, więc zdaniem Polaka jest dzięki temu o wiele ciekawiej i poznaje się więcej ludzi.

Muzyka, jedzenie i picie podczas lekcji

Uczeń z Polski zaznacza, że może jeść i pić na lekcji, a jakby tego było mało, może nawet słuchać muzyki na słuchawkach AirPods, także podczas lekcji.

A w Polsce na mnie krzyczeli…

W Polsce mieli pretensje o to, gdy uczeń chciał dokończyć posiłek na lekcji. Co natomiast w liceum z USA? Polak z nieukrywaną satysfakcją podkreśla, że może sobie nawet kupić naleśniki z syropem klonowym, przynieść to na lekcje i zacząć jeść: „Nikt na mnie nie krzyczy”. Na koniec przypominamy, że zachwyty czasem działają też w drugą stronę, ponieważ pisaliśmy np. o tym, iż Amerykanin był oczarowany Rzeszowem.

