Led Zeppelin podzielił branżę muzyczną. Tych 5 znanych artystów nie cierpiało zespołu

Led Zeppelin to legenda, jednak również legendy mają swoich wrogów i to wśród osób z tej samej branży. Oto artyści, którzy nie przepadali za zespołem.

Led Zeppelin to legenda, która do dzisiaj rozbrzmiewa w głośnikach zarówno starszych, jak i młodszych słuchaczy. Grupa co prawda już zakończyła działalność, to wciąż ich utwory cieszą się olbrzymią popularnością. Sam Robert Plant nie zamyka się na ten temat i chętnie porusza muzyczne tematy, także te dotyczące zespołu.

Muzycy, którzy nie przepadali za Led Zeppelin

Każdy zespół ma fanów i antyfanów, także wśród swoich, czyli osób z tej samej branży. Również to nie ominęło Led Zeppelin. Wśród bardzo znanych muzyków znaleźli się tacy, którym nie po drodze było z zespołem. Powodów było mnóstwo. Niektórych raziły seksistowskie zachowania, a inni wprost mówili, że nie przepadają za muzyką, jaką grali. Tak czy inaczej, kilku artystów wykazało się odwagą i głośno mówili, co sądzą na temat Led Zeppelin. Oto muzycy, którzy nie lubili słynnego zespołu.

Pete Townshend, gitarzysta The Who

Pete Townshend gitarzysta grupy The Who zarzuca zespołowi Led Zeppelin, że ten wraz z innymi kapelami kopiował styl The Who. Według Townshenda to The Who wymyśliło ciężkie granie i to oni mieli prezentować fundamenty heavy metalu na albumie „Live an Leeds”. Dawniej Pete miał też przyznać, że choć ceni muzyków z Led Zeppelin i uważa ich za dobrych kolegów, to nie lubi ani jednej ich piosenki.

Bob Dylan

Bob Dylan również miał uwagi co do muzyki legendarnego zespołu. Otóż grupę traktował jako dobry przykład rocka, który zapomniał o swoich korzeniach: bluesie i gospelu. Krąży anegdotka, mówiąca o tym jak w 1974 roku Bob miał spotkać menagera Led Zeppelin. Gdy ten zaczął się przedstawiać i mówić, jaki zespół reprezentuje, Dylan skwitował: „A czy ja do ciebie przychodzę ze swoimi problemami?”

Jack Bruce

Jack Bruce wokalista i basista zespołu Cream wraz z pozostałymi członkami grupy miał niepochlebnie wypowiadać się o słynnej formacji. Oni również byli zdania, że Zeppelinowie kopiują styl innych kapel.

Keith Richards

Keith Richards gitarzysta The Rolling Stones lubi co jakiś czas powiedzieć o tym, czego nie lubi. Zdarza mu się też przypomnieć, z jakim muzycznym gatunkiem mu nie po drodze. Gitarzysta Jimmy Page zgarnął co prawda komplement od Keitha, który przyznał, że ceni jego kunszt, to jednak Richards zarzucał grupie to samo, co Bob Dylan, czyli oddalanie się od korzeni.

Kurt Cobain

Kurt Cobain doceniał talenty kompozytorskie muzyków i ich umiejętności, jednak zwrócił uwagę na zupełnie inny problem. Jak kiedyś przyznał, dla niego ważna była nie tylko muzyka, ale także postawa poszczególnych artystów i całego zespołu. W tym przypadku Led Zeppelin nie przypadł do gustu Kurtowi. Liderowi Nirvany nie podobało się zachowanie zespołu względem fanek i groupies, które jak określił, były seksistowskie. Ich zachowanie miało być niewłaściwe zarówno na scenie jak i poza nią.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!