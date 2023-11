Wypadek na koncercie Robbiego Williamsa. Nie żyje kobieta

Robbie Williams obecnie przebywa w trasie koncertowej. W ramach „XXV Tour 2023” 16 listopada wokalista odwiedził Sydney. Niestety z pewnością ani on, ani pozostali uczestnicy będą to wydarzenie kojarzyć nie tylko z muzyką, ale także z tragicznymi wydarzeniami, do jakich doszło.

Śmiertelny wypadek na koncercie Robbiego Williamsa

Robbie Williams 16 listopada zawitał do Australii, gdzie zagrał koncert na Stadionie Allianz w Moore Park. Czekało na niego mnóstwo fanów w tym 70-letnia kobieta, dla której koncert w Sydney był ostatnim w życiu. Do tragicznych wydarzeń doszło około godziny 22:15. Gdy publiczność opuszczała już obiekt, 70-latka, która próbowała przejść przez rząd siedzeń na górnym poziomie stadionu, potknęła się i spadła z sześciu rzędów! Reakcja była natychmiastowa. Wezwano pogotowie, a wcześniej kobietą zajęła się osoba związana z obiektem oraz osoba z publiczności, która jak się okazało, jest lekarzem.

Medycy zabrali poszkodowaną do szpitala. Obrażenia były na tyle poważne, że jej stan określono jako krytyczny. Do poniedziałku pozostawała w śpiączce. Kobieta zmarła 20 listopada, o czym poinformował szpital. Póki co, do sprawy nie odniósł się ani Robbie Williams, ani organizatorzy koncertu.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się również na koncercie Taylor Swift. Piosenkarka grała koncert w Rio de Janeiro. Jeszcze przed rozpoczęciem grania doszło do tragicznych w skutkach wydarzeń. Młoda dziewczyna zmarła na skutek ekstremalnie wysokiej temperatury.

