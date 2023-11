Zamieszki na koncercie słynnego zespołu. „Nie mieliśmy wyboru” [WIDEO]

Do zamieszek doszło podczas koncertu słynnego zespołu w Indonezji. Fanom nie spodobał się fakt, że grupa postanowiła przerwać koncert. Rozczarowany tłum zaczął się przepychać.

Niezadowoleni fani potrafią mieć nieprzewidywalne zachowania. W Dżakarcie w Indonezji 10 listopada koncert na stadionie grał zespół Bring Me The Horizon. Występ został przerwany po 11 utworach, co nie spodobało się fanom.

Bring Me The Horizon to zespół znany na całym świecie i odnoszący międzynarodowy sukces. Ostatnio muzycy grali koncert na stadionie w Dżakarcie w Indonezji. Na wydarzeniu zjawił się tłum. Niestety spora część osób nie była w 100-procentach zadowolona. Zespół po 11 utworach przerwał występ i już nie wrócił na scenę.

Rozczarowani fani rozpoczęli demolkę

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Rozczarowany tłum ruszył w kierunku sceny. Ludzie zaczęli demolować krzesła, a także dopuszczali się innych aktów wandalizmu. W sieci pojawiało się nagranie, na którym widać nie tylko biegnący w kierunku sceny tłum, ale także inne osoby, które rzucały ciężkimi przedmiotami. Nie wszyscy jednak zachowywali się agresywnie - niektórzy postanowili dodać sobie otuchy, samemu śpiewając piosenki słynnego zespołu. Dlaczego zespół zdecydował się na przerwanie koncertu? Wokalista grupy Oli Sykes wyjaśnił później na Instgaramie, że miało to związek z bezpieczeństwem. Otóż konstrukcja sceny pozostawiała wiele do życzenia i prawdopodobnie, gdyby muzycy nie podjęli takich kroków, koncert mógłby skończyć się znacznie gorzej.

Wszystko się huśtało: monitory, głośniki, praktycznie wszystko się bujało, co tworzyło poważne obawy, że może stać się coś groźnego. Cała konstrukcja mogła się zawalić i zranić ludzi albo mogło stać się coś jeszcze gorszego. Nie mieliśmy wyboru, jak odwołać koncert.

Do całego wydarzenia odniósł się także organizator, który w oświadczeniu wspomniał jedynie o „trudnościach technicznych”.

