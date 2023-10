Miłośnicy Green Day mają powody do radości, ponieważ za jakiś czas na rynek trafi najnowsza płyta „Saviors”, a ci najbardziej niecierpliwi mogą po prostu zabrać się za odtwarzanie premierowego singla z tego krążka, czyli „The American Dream Is Killing Me”.

Zapowiedź czternastego albumu w dorobku Green Day, to prawdziwa gratka dla miłośników muzyki. Ten legendarny zespół cieszy się popularnością od bardzo wielu lat i nic nie wskazuje na to, żeby z jakiegoś powodu znudził się odbiorcom. Właśnie dlatego „Saviors” stworzony we współpracy ze słynnym producentem Robem Cavallo, to album, który najpewniej będzie rozchwytywany, a premiera już 19 stycznia 2024 roku.

„The American Dream Is Killing Me”

Ciężko jest po prostu czytać o takich rzeczach i nie mieć głodu na znacznie więcej. W związku z tym, warto przypomnieć o tym, że wszyscy zniecierpliwieni fani powinni rzucić okiem na singiel „The American Dream Is Killing Me”.

Oglądaj

Teledysk został zainspirowany kinem noir, a reżyserem jest Brendan Walter, a do tego również Ryan Baxley. Co tu dużo mówić? Mamy okazję zobaczyć Green Day w samym sercu apokalipsy zombie, więc wszystko pasuje do halloweenowych klimatów.

Co ciekawe, twórcy podzielili się informacją, że gdy tylko go zmontowali, od razu zdawali sobie sprawę z tego, iż będzie pierwszym singlem. Wszystko sprowadza się do tematu, który dla niektórych jest przykrą rzeczywistością, a konkretniej mówiąc chodzi o to, że nie każdy ma okazję doświadczyć tego słynnego amerykańskiego snu. Niektórzy są oczarowani taką wizją, lecz ostatecznie amerykański sen i próba jego uchwycenia… kończy się czymś przykrym, bo zwykłą porażką.

