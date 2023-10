Ta 11-latka już jest milionerką. Teraz przechodzi na emeryturę

Pixie Curtis to córka australijskiej bizneswoman Roxy Jacenko oraz biznesmena Olivera Curtisa. Dziewczynka dryg do interesów odziedziczyła po przedsiębiorczych rodzicach. To oni, gdy córka była jeszcze bardzo mała, pokierowali jej życiem zawodowym w taki sposób, że udało jej się w bardzo młodym wieku odnieść spektakularny sukces. Dziewczynka już wkrótce planuje udać się na… emeryturę!

Pixie na Instagramie obserwuje 160 tysięcy osób. W mediach społecznościowych dziewczynka dzieli się swoją codziennością. Curtis ma 11 lat i dwie firmy. W 2021 roku otworzyła sklep z zabawkami o nazwie Pixie’s Fidgets, który w zaskakującym tempie odniósł olbrzymi sukces. W ciągu pierwszego tygodnia nastolatka zarobiła blisko 200 tysięcy dolarów. Druga firma to przedsiębiorstwo produkujące akcesoria do włosów Pixie Bows. W tym interesie pomogła jej mama, która założyła biznes, gdy Pixie miała 2-latka.

11-latka planuje przejść na emeryturę

Choć ma zaledwie 11 lat, to już myśli o emeryturze. Pixie planuje zaczekać, aż skończy 12 lat i „częściowo przejść na emeryturę”. Być może nie podjęłaby takiej decyzji, gdyby nie fakt, że dziewczynka musi teraz skupić się na swojej edukacji.

Wszyscy rodzice chcą, aby ich dzieci były szczęśliwe i zdrowe. Ja też tego chcę. Od początku powtarzam, że jeśli Pixie nie będzie chciała promować swoich firm lub angażować się w ich prowadzenie, to zastanowimy się, co dalej. - zdradziła mama młodej bizneswoman.

Jak zapewnia jej mama, dziewczynka mimo młodego wieku ma olbrzymią smykałkę do interesów. Choć oczywiście w biznesach pomagają jej rodzice, to ona sama wykazuje zainteresowanie firmami. Nad instagramowym profilem Pixie, również czuwa Roxy.

Najbardziej ekscytującą rzeczą jest dla mnie jej duch przedsiębiorczości, który ma w tak młodym wieku. Osobiście nigdy tego nie miałam, mimo że rodzice wpajali mi do głowy, że muszę odnieść sukces. – mówiła Jacenko w rozmowie z„Insiderem”.

