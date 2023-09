Corey Taylor ma poważne problemy zdrowotne. To ostatnie lata Slipknota?

Ostatnio coraz głośniej jest o problemach zdrowotnych, z jakimi mierzy się Ozzy Osbourne. Wokalista zespołu Black Sabbath od kilku lat marzy, aby ponownie stanąć na scenie. Niestety nic nie idzie zgodnie z planem. Zamiast zostać gwiazdą tegorocznego festiwalu Power Trip, jak wcześniej planowano, Ozzy musi poddać się kolejnej operacji.

Walkę o zdrowie każdego dnia podejmuje także Corey Taylor, wokalista zespołu Slipknot. Niedawno frontman zespołu odniósł się do swojej muzycznej przyszłości i zdradził, że prawdopodobnie zostało mu jeszcze jakieś 5 lat na scenie, czym mocno zasmucił fanów. Teraz ponownie do tego wraca. Wokalista nie tylko walczy z ogromnym bólem, jakiego na co dzień doświadcza, ale też zwraca uwagę na to, jak wyczerpujące i wyniszczające potrafią być trasy koncertowe.

Corey Taylor walczy z problemami zdrowotnymi

W wywiadzie dla „Rock Feed” muzyk zdradził, z jakimi dolegliwościami się mierzy.

To dla mnie trudne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, ale kiedy chodzę, odczuwam niemal ciągły ból. To kolana, to moje stopy. Mam złamany palec u tej stopy. Mam dnę moczanową. To dostaję się do moich stawów. Tak, to trudne. Nie jestem już tak zwinny, jak kiedyś. Nie mam już 35 lat. To jest trudne, ale są sposoby na robienie programów, które nie wymagają szaleństwa. - mówił Corey.

Wokalista Slipknota odniósł się także do życia w trasie koncertowej. Przyznał, że taki styl życia niesamowicie wyniszcza organizm, a podczas koncertów nie zawsze może liczyć na dobrej jakości posiłek. Przyznał, że brak snu i niezdrowe jedzenie odbija się na jego samopoczuciu.

Jesz g*wno i śpisz jak g*wno. W dziewięciu przypadkach na dziesięć będziesz wówczas grać jak g*wno. Nie chcemy tego. Nawet jeśli chodzi o faceta na moim poziomie, to nie zawsze jest dobrze zorganizowany catering. Nie zawsze mamy najlepsze jedzenie. Czasami jest to rozmoczona kanapka, którą jesz o 12:30 rano. A tobie na jej widok chce się wymiotować. - tłumaczył.

Corey zaznaczył, że oczywiście stara się o siebie jak najlepiej dbać, jednak podkreślił, że życie muzyka do łatwych nie należy.

