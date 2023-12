Deicide przesadziło? Nowy teledysk jest naprawdę mocny

Deicide zdecydowanie ryzykuje, a konkretniej mówiąc chodzi o możliwość wkroczenia do sfery ranienia uczuć niektórych ludzi, którzy są wierzący. Sam teledysk jest możliwy do oglądania na niezwykle popularnej platformie, czyli YouTube, lecz niezbędne było nałożenie ograniczenia od 18 lat.

Bury the Cross...With Your Christ

Deicide to death metalowy zespół, który ma wielu oddanych fanów na całym świecie. Niestety są osoby, dla których sceny prezentowane w „Bury the Cross...With Your Christ” nie będą łatwe do oglądania. Powodów może być kilka, a na myśl przychodzą choćby względy religijne, lecz dodatkowo należy pamiętać jeszcze o tym, że tak wysoki poziom brutalności nie będzie odpowiedni dla dzieci oraz ludzi o słabszych nerwach. Każdy zabiera się za oglądanie klipu na własną odpowiedzialność.

Co tu dużo mówić? Zjadanie człowieka i picie jego krwi nie jest łatwe do oglądania dla wszystkich widzów, nawet jeśli będzie to tylko formą żartu.

Źródło: Antyradio/@ReigningPhoenixMusic/YouTube

