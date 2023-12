Nirvana w tarapatach? Sprawa okładki „Nevermind” wraca do sądu!

Spencer Elden miał kilka miesięcy, gdy został gwiazdą okładki Nirvany. To właśnie on był dzieckiem, które zanurzono w wodzie na potrzeby słynnego zdjęcia z banknotem na haczyku. Minęły całe dekady, a teraz mężczyzna twierdzi, że został wykorzystany i domaga się odszkodowania finansowego.

Zdaniem wielu, okładka albumu „Nevermind” z 1991 roku to już coś o legendarnym statusie. Mimo tego, sytuacja związana z fotografią zawędrowała do bardziej negatywnego obszaru, ponieważ Spencer Elden, który 30 lat temu pojawił się na okładce, w pewnym momencie zdecydował się na to, żeby pozwać zespół.

Prawnicy Nirvany podkreślali m.in. to, że przez wiele lat Spencer Elden czerpał korzyści z bycia tzw. „dzieckiem Nirvany”, a w pewnym momencie nawet zrobił sobie tatuaż, który nawiązuje do okładki albumu. Jakby tego było mało, miał nawet pozować do zdjęć przypominających oryginalną okładkę. Innymi słowy wygląda to tak, jakby mężczyzna w ogóle nie miał problemu z tym elementem swojej przeszłości, a nawet się z tym chętnie utożsamiał.

Sprawa okładki „Nevermind” wraca jak bumerang

Niektórym mogło się zdawać, iż temat na zawsze ucichł, bo sędzia oddalił pozew Spencera Eldena. Mimo tego, świat właśnie obiegają nagłówki o tym, że sprawa okładki wróciła do życia! Mężczyzna zdecydował się odwołać od postanowienia sądu, a wniosek został przyjęty. Sąd apelacyjny postanowił wznowić sprawę.

Być może uciążliwy temat sprawi, że Nirvana dosłownie zmieni kultową okładkę albumu. Jedną z bolączek ma być to, że reedycje „Nevermind”, które prowadzą do ponownej publikacji okładki, mają potencjał do wyrządzania ponownych szkód Eldenowi, którego wizerunek jest dystrybuowany na całym świecie.

Źródło: Antyradio/New York Post

