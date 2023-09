Eurowizja Junior 2023. Mamy reprezentantkę! Wyrasta wielka gwiazda?

Reprezentantka Polski do Eurowizji Junior 2023 została wyłoniona w specjalnym odcinku „Szansy na sukces” w TVP. Oznacza to tyle, że nie ma już wątpliwości co do tego, iż do Nicei na Lazurowym Wybrzeżu pojedzie właśnie Maja Krzyżewska, którą niektórzy mogą kojarzyć z The Voice Kids.

O taką możliwość walczyło wielu, lecz to właśnie 12-letnia Maja Krzyżewska będzie reprezentować Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizja Junior 2023. W całym procesie istotne były zarówno opinie jurorów, jak i głosy telewidzów. Konkretniej mówiąc, w eliminacjach wzięło udział pięcioro utalentowanych kandydatów: Filip Robak, Gracjan Górka, Daria Malicka, Leon Olek i oczywiście Maja Krzyżewska.

Eurowizja Junior 2023 to życiowa przygoda

Dziewczyna pochodzi z Szeszupka w gminie Jeleniewo, a więc małego, spokojnego miasta. W jednej z jej pierwszych wypowiedzi po finałowym odcinku „Szansy na Sukces”, można usłyszeć, że Maja Krzyżewska podkreśla, iż taka wygrana to niesamowite uczucie, które jest wręcz nie do opisania. Po chwili dodała, że naprawdę się tego nie spodziewała, ponieważ „tutaj wszyscy tak świetnie śpiewają”.

Maja Krzyżewska nie ma wątpliwości co do tego, że czeka ją sporo pracy i będzie teraz dużo ćwiczyć. Mimo tego, stara się pamiętać o tym, że to nie tylko ciężka robota, ale i przygoda na całe życie. Na koniec przypominamy, iż wszyscy chętni mogą skorzystać z okazji i przypomnieć sobie coś na temat Eurowizji Junior 2022.

