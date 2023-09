Gdy miała 3 lata, przypominała staruszkę. Jak teraz wygląda?

W przeszłości o tym niezwykłym przypadku pisały już media z całego świata, a w tym również RadioZET.pl, gdzie zaznaczono, iż ta dziewczynka jest jedyną osobą na świecie, która choruje na progerię i dysplazję żuchwowo-krzyżową. Niestety efekt jest taki, że dziecko wygląda na znacznie starsze, niż jest w rzeczywistości, a do tego ma liczne problemy ze swoim zdrowiem.

Oglądaj

Isla Kilpatrick-Screaton wiedzie względnie normalne życie, co zawdzięcza nieskończonym pokładom miłości rodziców oraz ich starannej opiece. Do problemów dziewczynki można zaliczyć choćby pogorszoną mobilność, co z kolei wymusza sytuacje, w których trzeba sięgać po wózek inwalidzki. Potrzebne było również zapewnienie jej aparatu słuchowego. Oczywiście można brnąć przede wszystkim we wszystkie bolączki zdrowotne, lecz czasem lepiej skupić się na tym, co pozytywne! Jak donosił m.in. The Mirror, Isla z powodzeniem rozpoczęła naukę w szkole podstawowej.

Isla ma już 6 lat i rozpoczęła naukę

Matka dziewczynki, Stacey Kilpatrick z miejscowości Leicester, z dumą zaznacza, że mała Isla Kilpatrick-Screaton jest bardzo pewna siebie, a inne dzieci ją zaakceptowały i nie stoją w oddali, starając się jej unikać – wcześniej taka ewentualność była realną obawą matki.

Isla pojawiła się na świecie już w 36. tygodniu ciąży, a po narodzinach została skierowana na intensywną terapię. Niestety, ale miała problemy z oddychaniem, a do tego jeszcze zapadła w śpiączkę. Dzięki badaniom, lekarze mogli zrozumieć, że na problemy dziecka składa się m.in. rzadka mutacja genetyczna. Wspomniane wcześniej trudności z poruszaniem, wynikają choćby z tego, że Isla ma zdeformowane kości. Pomimo wielu przeciwności losu, dziewczynka ma już 6 lat, chodzi do szkoły, a pod wieloma względami zachowuje się jak normalne dziecko, które wychodzi z domu i po prostu chce się pobawić.

Na koniec przypominamy, że niedawno pisaliśmy także o narodzinach dziecka z 26 palcami. Mimo faktu, że takie coś nie zdarza się często i sprawia, że dziewczynka z Indii będzie się wyróżniać, to nie ma ona dodatkowych problemów zdrowotnych.

