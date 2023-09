Przerażająca prawda o plamkach na papierze toaletowym [WIDEO]

Nie skończyło się tylko na milionach wyświetleń, bo w zagranicznych mediach o nagraniu tego TikTokera zaczęły już powstawać artykuły. O co właściwie chodzi? Otóż Dane Jones postanowił zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które wiele osób może zwyczajnie zignorować.

Korzystacie z łazienki w miejscu pracy lub po prostu czasem zdarza się wam chodzić do publicznych toalet? W takim razie warto o tym wiedzieć. Dane Jones mówi wprost: „Jeżeli znajdujesz się publicznej toalecie, a papier wygląda właśnie tak… uciekaj jak najszybciej!”. Sporo osób może to zignorować, lecz gdyby się przyjrzeć, wtedy można dostrzec, iż taki papier ma pełno drobnych plamek. Co gorsza, są one czerwone, więc najprawdopodobniej to oznaka zaschniętej krwi.

Plamki na papierze. To krew z nosa? A może coś innego…

Pierwsza myśl może być taka, że to np. krew z nosa. Właściwie to przyczyn może być wiele i kto wie, niewykluczone, iż jakaś osoba miała drobny wypadek, zwyczajnie się zacięła, a potem poszła do łazienki, żeby się z tym uporać. Mimo tego, Dane Jones wyjaśnia, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo czegoś zupełnie innego, mianowicie może to mieć związek z narkomanami, którzy czyszczą brudne igły z krwi.

Po zobaczeniu takich plamek, nie ma pewności, czy są one efektem działania jednego człowieka, czy też wielu różnych osób. Co w tym takiego złego? Oczywiście krew innych ludzi może przenosić różne choroby, a w przypadku narkomanów, prawdopodobieństwo będzie jeszcze wyższe. Gdy skorzystamy z takiego papieru toaletowego, zawsze istnieje szansa, że coś przedostanie się do naszego organizmu, co potencjalnie może się skończyć bardzo przykrymi problemami.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy już o przerażającym kryzysie z narkotykami, jaki ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawdziwi ludzie gniją na ulicach. Wspominaliśmy również o tym, że trzeba uważać podczas zamawiania jadła z dostawą do domu. Dlaczego? Bo świat obiegło nagranie, na którym dostawca najpierw dostarczył jedzenie, a później tam napluł i odszedł.

